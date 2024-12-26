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Возраст и пластика: какие пластические операции делать в 20, 30 и 40 лет

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Пластическая хирургия перестала быть табу и сегодня воспринимается как способ подчеркнуть достоинства и устранить недостатки. Однако подход к таким изменениям зависит от возраста: в каждом десятилетии есть свои приоритеты.

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

После 20 лет

Ринопластика

Этот возраст — оптимальный для коррекции формы носа. Молодая кожа и хрящи быстрее восстанавливаются, что сокращает период реабилитации.

Коррекция жировых грыж под глазами

Устранение "мешков" под глазами с помощью трансконъюнктивального доступа позволяет убрать только жировую ткань без затрагивания кожи. Это обеспечивает свежий вид без радикальных вмешательств.

Удаление комков Биша

Популярная процедура для создания более чёткого овала лица. За рубежом её часто комбинируют с перемещением жировых пакетов в область скул для придания объёма.

Маммопластика

Коррекция груди в этом возрасте оправдана при выраженной асимметрии или других анатомических особенностях. Важно учитывать возможность грудного вскармливания в будущем.

После 30 лет

Мастопексия

Подтяжка груди становится актуальной после беременности и кормления. Она устраняет излишки кожи и провисание молочных желез.

Липосакция

Позволяет избавиться от локальных жировых отложений в области бедер, ягодиц или живота. Современные методики, такие как липоскульптура, помогают "прорисовать" мышечный рельеф, но требуют регулярных занятий спортом для поддержания результата.

Эндоскопическая подтяжка лица

Минимально инвазивный метод, который позволяет устранить первые признаки возрастных изменений в области лба и средней зоны лица.

После 40 лет

SMAS-лифтинг и подтяжка шеи

Комплексное омоложение, направленное на устранение глубоких морщин, провисания кожи и восстановление четкого овала лица.

Cheek-lift

Коррекция средней зоны лица, включая скулы и щеки, помогает вернуть молодую и подтянутую форму.

Круговая блефаропластика

Решает проблемы нависших век и глубоких морщин вокруг глаз.

Neck lift

Подтяжка шеи разглаживает морщины и устраняет провисания в этой зоне, что особенно заметно в зрелом возрасте.

В каждом возрасте пластические операции следует рассматривать как инструмент для достижения гармонии, а не радикального изменения внешности.

Обращайтесь только к проверенным специалистам и не забывайте о важности реабилитационного периода.

Учитывайте особенности своего организма и консультируйтесь с врачом перед принятием решений.

Уточнения

Ринопла́стика (др.-греч. ῥίς, р. п. ῥινός — нос + πλαστική - пластика) — это исправление врождённых или приобретённых деформаций носа, а также полное восстановление отсутствующего носа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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