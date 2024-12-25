Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На кукурузном поле в Польше нашли древнего морского хищника
Чем опасна собачья слюна для человека: мнение специалистов
Юрий Стоянов рассказал, какую главу в своей автобиографии любит больше всего
Больше никакого хруста в бёдрах и коленях: 28-минутная тренировка для полной перезагрузки тела
Момент крушения пассажирского самолёта, летевшего в Грозный из Баку
Диетолог Кашицкая дала неожиданный совет для снижения уровня кортизола
Экономия топлива зимой: как простые шаги могут сократить расходы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями
Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году

Экстренная помощь для проблемной кожи: секреты ухода для идеального лица

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Непредвиденные воспаления на коже могут испортить даже самый важный день. Однако с помощью грамотного ухода и правильных средств можно быстро справиться с этой проблемой.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Косметолог Лилиана Радица поделилась лайфхаками, которые помогут избавиться от прыщей за пару дней.

Пересмотрите питание

Качество кожи напрямую зависит от рациона. Исключите жирное, жареное, сладкое и мучное, а также молочные продукты и кофе. Вместо этого добавьте больше клетчатки, зелени и овощей, особенно морковь.

Рецепт для кожи

Натрите 3-4 моркови, добавьте апельсин, немного чеснока и заправьте нежирной сметаной. Этот салат поможет снизить воспаление изнутри.

Проверьте косметичку

На время обострения уберите плотные текстуры из ухода и макияжа.

  • Замените тональный крем на минеральную пудру с противовоспалительными свойствами. Она маскирует покраснения, не утяжеляя кожу.
  • Используйте аптечные средства с цинком и серой, такие как "болтушка", нанося их точечно на проблемные участки.

Подберите профессиональный уход

Для воспаленной кожи подойдут аптечные линии с комплексным эффектом, например, серии с цинком. Они подходят для любого типа кожи и содержат гели, лосьоны, маски и sos-препараты.

Важно: применяйте все средства строго по инструкции для максимального эффекта.

Используйте физиотерапию

Дарсонваль — идеальное решение для домашних процедур. Этот прибор, работающий с помощью импульсного тока, эффективно снимает воспаления.

  • Обрабатывайте сухую кожу по 2-3 минуты на каждой зоне.
  • Дарсонваль не только устраняет прыщи, но и предупреждает их появление.

Экстренная помощь

Если воспаление уже сформировалось, не спешите его выдавливать.

  • Дождитесь, пока элемент созреет.
  • Обработайте место смесью перекиси водорода и хлоргексидина (1:1).
  • Используя стерильную иглу, вскройте воспаление, удалите содержимое, снова обработайте место антисептиком и нанесите "болтушку".

Советы для профилактики

  • Умывайтесь дважды в день мягким гелем.
  • Регулярно обновляйте уходовые средства, чтобы исключить аллергию.
  • Следите за рационом и пейте достаточно воды.
  • Не используйте средства, которые закупоривают поры, и обновляйте макияжные инструменты.

Уточнения

Дарсонвализа́ция - методика электротерапии посредством импульсного электрического тока или импульсного электромагнитного поля высокой частоты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту
Силовые структуры
В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Сводка с фронта: нанесён ракетный ответ за Казань, в Кривом Роге уничтожено общежитие с наёмниками Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Последние материалы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями
Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году
Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент
10 страшных катастроф, ставших частью космической истории
Зачем дачники собирают чесночную шелуху зимой?
Новый способ посадки картофеля, который экономит силы и время
На Викторию Боню подали иск о защите чести и достоинства
Орбитальные танцы: удивительное движение спутников Нептуна
Пинцет, нитка или воск: выбираем лучший способ коррекции бровей
Туристический бум в Японии — показатели растут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.