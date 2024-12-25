Экстренная помощь для проблемной кожи: секреты ухода для идеального лица

Непредвиденные воспаления на коже могут испортить даже самый важный день. Однако с помощью грамотного ухода и правильных средств можно быстро справиться с этой проблемой.
Косметолог Лилиана Радица поделилась лайфхаками, которые помогут избавиться от прыщей за пару дней.
Качество кожи напрямую зависит от рациона. Исключите жирное, жареное, сладкое и мучное, а также молочные продукты и кофе. Вместо этого добавьте больше клетчатки, зелени и овощей, особенно морковь.
Рецепт для кожи
Натрите 3-4 моркови, добавьте апельсин, немного чеснока и заправьте нежирной сметаной. Этот салат поможет снизить воспаление изнутри.
На время обострения уберите плотные текстуры из ухода и макияжа.
Для воспаленной кожи подойдут аптечные линии с комплексным эффектом, например, серии с цинком. Они подходят для любого типа кожи и содержат гели, лосьоны, маски и sos-препараты.
Важно: применяйте все средства строго по инструкции для максимального эффекта.
Дарсонваль — идеальное решение для домашних процедур. Этот прибор, работающий с помощью импульсного тока, эффективно снимает воспаления.
Если воспаление уже сформировалось, не спешите его выдавливать.
Дарсонвализа́ция - методика электротерапии посредством импульсного электрического тока или импульсного электромагнитного поля высокой частоты.
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