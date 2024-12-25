Экстренная помощь для проблемной кожи: секреты ухода для идеального лица

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Непредвиденные воспаления на коже могут испортить даже самый важный день. Однако с помощью грамотного ухода и правильных средств можно быстро справиться с этой проблемой.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо девушки

Косметолог Лилиана Радица поделилась лайфхаками, которые помогут избавиться от прыщей за пару дней.

Пересмотрите питание

Качество кожи напрямую зависит от рациона. Исключите жирное, жареное, сладкое и мучное, а также молочные продукты и кофе. Вместо этого добавьте больше клетчатки, зелени и овощей, особенно морковь.

Рецепт для кожи

Натрите 3-4 моркови, добавьте апельсин, немного чеснока и заправьте нежирной сметаной. Этот салат поможет снизить воспаление изнутри.

Проверьте косметичку

На время обострения уберите плотные текстуры из ухода и макияжа.

Замените тональный крем на минеральную пудру с противовоспалительными свойствами. Она маскирует покраснения, не утяжеляя кожу.

Используйте аптечные средства с цинком и серой, такие как "болтушка", нанося их точечно на проблемные участки.

Подберите профессиональный уход

Для воспаленной кожи подойдут аптечные линии с комплексным эффектом, например, серии с цинком. Они подходят для любого типа кожи и содержат гели, лосьоны, маски и sos-препараты.

Важно: применяйте все средства строго по инструкции для максимального эффекта.

Используйте физиотерапию

Дарсонваль — идеальное решение для домашних процедур. Этот прибор, работающий с помощью импульсного тока, эффективно снимает воспаления.

Обрабатывайте сухую кожу по 2-3 минуты на каждой зоне.

Дарсонваль не только устраняет прыщи, но и предупреждает их появление.

Экстренная помощь

Если воспаление уже сформировалось, не спешите его выдавливать.

Дождитесь, пока элемент созреет.

Обработайте место смесью перекиси водорода и хлоргексидина (1:1).

Используя стерильную иглу, вскройте воспаление, удалите содержимое, снова обработайте место антисептиком и нанесите "болтушку".

Советы для профилактики

Умывайтесь дважды в день мягким гелем.

Регулярно обновляйте уходовые средства, чтобы исключить аллергию.

Следите за рационом и пейте достаточно воды.

Не используйте средства, которые закупоривают поры, и обновляйте макияжные инструменты.

Уточнения

Дарсонвализа́ция - методика электротерапии посредством импульсного электрического тока или импульсного электромагнитного поля высокой частоты.



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