Пинцет, нитка или воск: выбираем лучший способ коррекции бровей

Идеальные брови — важная деталь, которая делает лицо выразительным. Если ты хочешь достичь салонного результата дома, следуй нашим советам о том, как правильно выщипывать брови разными методами.
Хороший пинцет — основа успеха. Выбирай инструмент с острыми прямыми кончиками, которые захватывают волоски без их ломания. Проверяй пинцет, пытаясь захватить тонкий слой салфетки: если получилось, он годится для работы.
Перед процедурой распарь кожу: это сделает волосы мягче и облегчает процесс. Для этого прими горячий душ или приложи тёплое полотенце к области бровей на пару минут.
Начинай с нижней линии бровей — она задаёт контур. Следи за симметрией и проверяй результат издалека.
Совет: начинай с менее удобной для тебя стороны, чтобы избежать усталости рук.
Этот метод требует небольшой тренировки, но результат того стоит.
Используй хлопковую нить средней толщины или специальную нить для депиляции. Чтобы она не скользила, обработай её тальком.
Успокой кожу гелем с алоэ или маслом жожоба. Это снимет раздражение и увлажнит область бровей.
Для тех, кто ценит скорость и долгосрочный эффект, отлично подойдёт воск.
Новичкам подойдёт холодный воск в полосках, а для опытных — горячий. Выбирай гипоаллергенные формулы без отдушек.
Через пару дней используй мягкий скраб для предотвращения врастания волосков.
Если ты всё же сомневаешься в своих силах, обратись к мастеру. Профессионал поможет создать идеальную форму и подскажет, как поддерживать её самостоятельно.
Пинцет (от фр. pincette — щипчики) — инструмент, приспособление для манипуляции небольшими предметами, которые невозможно, неудобно, либо нежелательно или опасно брать незащищёнными руками.
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Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.