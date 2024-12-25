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Пинцет, нитка или воск: выбираем лучший способ коррекции бровей

3:21
Моя семья » Красота и стиль

Идеальные брови — важная деталь, которая делает лицо выразительным. Если ты хочешь достичь салонного результата дома, следуй нашим советам о том, как правильно выщипывать брови разными методами.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Метод пинцета: проверенная классика

Выбор инструмента

Хороший пинцет — основа успеха. Выбирай инструмент с острыми прямыми кончиками, которые захватывают волоски без их ломания. Проверяй пинцет, пытаясь захватить тонкий слой салфетки: если получилось, он годится для работы.

Подготовка кожи

Перед процедурой распарь кожу: это сделает волосы мягче и облегчает процесс. Для этого прими горячий душ или приложи тёплое полотенце к области бровей на пару минут.

Техника работы

  • Работай при дневном или холодном искусственном свете, чтобы не упустить лишние волоски.
  • Держи пинцет под углом 45° к коже.
  • Удаляй волоски по направлению их роста плавными движениями, слегка натягивая кожу другой рукой.

Форма и порядок

Начинай с нижней линии бровей — она задаёт контур. Следи за симметрией и проверяй результат издалека.

Совет: начинай с менее удобной для тебя стороны, чтобы избежать усталости рук.

Метод нитки: магия профессионалов

Этот метод требует небольшой тренировки, но результат того стоит.

Выбор нитки

Используй хлопковую нить средней толщины или специальную нить для депиляции. Чтобы она не скользила, обработай её тальком.

Техника

  • Нитку длиной 30–40 см свяжи в кольцо.
  • Натяни её между пальцами, создавая крест-накрест.
  • Захватывай волоски в верхней части брови, прокручивая нитку и вытягивая их по направлению роста

После процедуры

Успокой кожу гелем с алоэ или маслом жожоба. Это снимет раздражение и увлажнит область бровей.

Воск: для уверенных в себе

Для тех, кто ценит скорость и долгосрочный эффект, отлично подойдёт воск.

Выбор воска

Новичкам подойдёт холодный воск в полосках, а для опытных — горячий. Выбирай гипоаллергенные формулы без отдушек.

Техника нанесения

  • Очерти форму бровей карандашом, чтобы избежать ошибок
  • Обезжирь кожу мицеллярной водой и припудри её.
  • Наноси воск по направлению роста волос тонким слоем. Удаляй в противоположном направлении резким движением.

Уход после процедуры

Через пару дней используй мягкий скраб для предотвращения врастания волосков.

Советы для идеальных бровей

  • Не торопись: лучше оставить лишние волоски, чем случайно удалить нужные.
  • Следи за симметрией: проверяй форму, отходя от зеркала на пару шагов.
  • Успокаивай кожу: после любой коррекции протри область кубиком льда или нанеси успокаивающий гель.
  • Регулярно ухаживай: для поддержания формы повторяй коррекцию каждые 2–3 недели.

Если ты всё же сомневаешься в своих силах, обратись к мастеру. Профессионал поможет создать идеальную форму и подскажет, как поддерживать её самостоятельно.

Уточнения

Пинцет (от фр. pincette — щипчики) — инструмент, приспособление для манипуляции небольшими предметами, которые невозможно, неудобно, либо нежелательно или опасно брать незащищёнными руками.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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