Умный маникюр: как чипы стали частью дизайна ногтей

Технологии проникают в мир красоты, и теперь они добрались до маникюра. Новый тренд — NFC-маникюр — позволяет не только выглядеть стильно, но и использовать ногти как инструмент для взаимодействия с гаджетами.
С его помощью можно делиться контактами, оплачивать покупки и даже демонстрировать QR-коды.
NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния. В маникюре крошечный чип закрепляют под слоем прозрачного лака или геля.
Он незаметен, но полностью функционален: достаточно прикоснуться к смартфону, чтобы активировать заранее запрограммированные функции.
Чипы работают без батареек и активируются только при контакте с устройством. Это делает технологию простой и доступной даже для тех, кто далёк от IT.
Идея такого маникюра принадлежит Лори-Эллен Хау, мастеру из США. Она считает, что NFC-дизайн — это не просто красивое покрытие, но и способ самовыражения:
"NFC-маникюр объединяет стиль и технологичность. Это идеально для тех, кто хочет подчеркнуть свою любовь к инновациям и креативу".
Чипы можно запрограммировать на:
Дополнительно их можно использовать в футуристичных дизайнах, например, в сочетании с 3D-элементами, превращая маникюр в настоящее произведение искусства.
Чипы легко интегрировать в любой дизайн. Они настолько лёгкие, что их нанесение не отличается от обычного маникюра:
Лори-Эллен подчёркивает, что NFC-маникюр — это не только модно, но и удобно: чип сохраняет свои функции на весь срок носки.
Модницы уже оценили, как NFC-маникюр совмещает эстетику и функциональность. Он привлекает не только своим футуристичным видом, но и возможностью упрощать взаимодействие с технологиями, оставаясь стильным и уникальным.
Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.