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Умный маникюр: как чипы стали частью дизайна ногтей

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Технологии проникают в мир красоты, и теперь они добрались до маникюра. Новый тренд — NFC-маникюр — позволяет не только выглядеть стильно, но и использовать ногти как инструмент для взаимодействия с гаджетами.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

С его помощью можно делиться контактами, оплачивать покупки и даже демонстрировать QR-коды.

Как работает NFC-маникюр

NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния. В маникюре крошечный чип закрепляют под слоем прозрачного лака или геля.

Он незаметен, но полностью функционален: достаточно прикоснуться к смартфону, чтобы активировать заранее запрограммированные функции.

Чипы работают без батареек и активируются только при контакте с устройством. Это делает технологию простой и доступной даже для тех, кто далёк от IT.

Кому подходит NFC-маникюр

Идея такого маникюра принадлежит Лори-Эллен Хау, мастеру из США. Она считает, что NFC-дизайн — это не просто красивое покрытие, но и способ самовыражения:

"NFC-маникюр объединяет стиль и технологичность. Это идеально для тех, кто хочет подчеркнуть свою любовь к инновациям и креативу".

Чипы можно запрограммировать на:

  • Ссылку на соцсети.
  • Виртуальную визитку.
  • Музыкальную композицию.
  • QR-коды для платежей.

Дополнительно их можно использовать в футуристичных дизайнах, например, в сочетании с 3D-элементами, превращая маникюр в настоящее произведение искусства.

Установка и особенности

Чипы легко интегрировать в любой дизайн. Они настолько лёгкие, что их нанесение не отличается от обычного маникюра:

  • Чип закрепляется прозрачным лаком.
  • Поверх наносится цветной гель.
  • Дизайн дополняется по желанию клиента.

Лори-Эллен подчёркивает, что NFC-маникюр — это не только модно, но и удобно: чип сохраняет свои функции на весь срок носки.

Почему это популярно

Модницы уже оценили, как NFC-маникюр совмещает эстетику и функциональность. Он привлекает не только своим футуристичным видом, но и возможностью упрощать взаимодействие с технологиями, оставаясь стильным и уникальным.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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