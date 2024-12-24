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Как избежать набора веса в новогодние праздники: 7 эффективных советов

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Впереди новогодние праздники, время застолий и долгих посиделок. Главный вопрос — как сохранить фигуру и не набрать лишний вес? Шеф-повар Сергей Леонов поделился с Maire Claire советами, которые помогут избежать неприятных последствий новогодних праздников для фигуры.

Новогодний стол
Фото: flickr.com by Michal Osmenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодний стол
  1. Соблюдайте режим питания. Принимайте пищу в одно и то же время, избегайте длительных перерывов между приёмами пищи.
  2. Откажитесь от магазинной химии. Готовьте дома полезные блюда, например, пастрами из индейки или мясной хлеб. Откажитесь от покупных салатов и колбасы, заменив её домашними аналогами — ветчиной, запечённым мясом и т. д.
  3. Ограничьте употребление глютена. В новогоднюю ночь откажитесь от пшеничной муки, замените её на безглютеновые продукты.
  4. Увеличьте потребление овощей. Они помогут снизить калорийность блюд и улучшить пищеварение.
  5. Выбирайте полезные десерты. Замените сахар на полезные подсластители и добавляйте овощи даже в коржи и кремы.
  6. Пейте больше воды и полезных напитков. Замените газировку, соки и сладкие напитки на обычную воду, морс или чайный гриб.
  7. Будьте активны. Проводите время на свежем воздухе, занимайтесь спортом или просто гуляйте.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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