Новогодняя угроза для кожи: пять самых опасных привычек во время праздников

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В преддверии Нового года многие люди сталкиваются с проблемами кожи после праздничных дней. Врач-косметолог Наталия Кочкина рассказала о пяти причинах таких последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лыжи

Во-первых, это предновогодняя гонка. Многие стремятся завершить все дела перед праздниками, что приводит к стрессу и выбросу гормона кортизола. Это негативно влияет на кожу, ускоряя распад коллагена и эластина.

Во-вторых, отпуск "по уходу". Во время праздников многие забывают о регулярном уходе за кожей, что особенно важно зимой, подчёркивает Газета.Ru.

В-третьих, некачественный сон. Сон играет важную роль в восстановлении кожи и запуске обменных процессов. Недостаток сна повышает уровень кортизола и делает кожу менее упругой.

В-четвёртых, новогодние застолья. Блюда и закуски с большим количеством соли, рафинированных углеводов и усилителей вкуса могут вызвать отёки, высыпания и сухость кожи. Алкоголь также повреждает сосуды и вызывает купероз.

В-пятых, отсутствие физической активности в течение новогодних каникул.

"Некоторые предпочитают диван в качестве места отдыха в течение всех каникул. Однако увлажнение кожи, насыщение ее кислородом, происходят в том числе за счет кровообращения. А когда человек мало двигается, кровообращение и лимфоотток ухудшаются", — сказала Кочкина.

Малоподвижный образ жизни ухудшает кровообращение и лимфоотток, что приводит к обвисанию кожи, появлению морщин и одутловатости, заключила косметолог.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года; отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.





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