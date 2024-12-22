6 хитростей в макияже глаз для женщин в возрасте, которые сделают вас привлекательными

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не используйте тяжелый макияж

Слишком много макияжа вам никогда не поможет. Лучшие визажисты говорят, что нанесение большого количества макияжа глаз заставит вас выглядеть старше. Для того, чтобы хорошо выглядеть, все, что вам нужно, это хорошо сформированные темные брови, пара слоев туши, блеск и румянец на щеках.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Праймер

Не упустите возможность воспользоваться праймером отличного качества для стойкого макияжа. Перед нанесением теней используйте слой праймера, чтобы они продержались дольше. Вы также можете использовать праймер для ресниц. Праймер – прекрасный продукт, если ваша кожа слишком жирная или сухая.

Определите свои лучшие черты лица

Всегда рекомендуется выделять лучшие черты себя, а не скрывать непривлекательные черты. Сосредоточьтесь и узнайте свои лучшие черты, будь то глаза или губы. Если вы не можете определиться, вспомните все комплименты, которые вы получали в прошлые годы о своей внешности. Это точно вам поможет.

Будьте осторожны с тенями для век

Не переусердствуйте с тенями, применяя более двух оттенков. Лучше всего применять нейтральные оттенки для дневного образа и более темные оттенки только для складки для вечеринок.

Хитрости подводки для глаз

Толстые и более темные подводки для глаз вообще не рекомендуются. Подумайте о нанесении мягкого оттенка светло-коричневого на более светлую кожу и черного на более темную кожу. Если вы используете жидкую подводку, наносите ее не на нижнее веко, а тонкой линией на верхнее веко.

Выберите подходящую тушь для ресниц

Длина важнее объема. Следовательно, использование удлиняющей и водостойкой туши подарит вашим глазам прекрасные длинные ресницы. Если у вас светлые волосы и более светлый цвет лица, коричневая тушь будет смотреться лучше, чем черная.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.