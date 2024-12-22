Что взять с собой в косметичку на время полёта? 6 обязательных косметических средств

0:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отшелушивающие салфетки для лица

Возьмите отшелушивающие салфетки для лица, так как вам не понадобится вода, чтобы что-то смыть.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain косметичка

Мицеллярная вода и ватные диски

Если ваша кожа начинает сильно сохнуть, используйте мицеллярную воду. Вы можете очищать лицо каждый час.

Увлажняющий крем для лица

После шагов 1 и 2 вы захотите увлажнить лицо из-за сухого воздуха.

Зеркало

Не забудьте взять с собой зеркало.

Крем для рук

Кроме лица, руки тоже нуждаются в должном увлажнении.

Салфетки

Обычные сухие салфетки и влажные тоже могут вам понадобиться во время перелета.

Уточнения

Несессе́р (фр. nécessaire «необходимый») — специальный контейнер (сумка, барсетка, кошелёк, шкатулка, футляр и пр.) для мелких предметов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.