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Что взять с собой в косметичку на время полёта? 6 обязательных косметических средств

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Моя семья » Красота и стиль

Отшелушивающие салфетки для лица

Возьмите отшелушивающие салфетки для лица, так как вам не понадобится вода, чтобы что-то смыть.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Мицеллярная вода и ватные диски

Если ваша кожа начинает сильно сохнуть, используйте мицеллярную воду. Вы можете очищать лицо каждый час. 

Увлажняющий крем для лица

После шагов 1 и 2 вы захотите увлажнить лицо из-за сухого воздуха.

Зеркало

Не забудьте взять с собой зеркало.

Крем для рук

Кроме лица, руки тоже нуждаются в должном увлажнении.

Салфетки

Обычные сухие салфетки и влажные тоже могут вам понадобиться во время перелета.

Уточнения

Несессе́р (фр. nécessaire «необходимый») — специальный контейнер (сумка, барсетка, кошелёк, шкатулка, футляр и пр.) для мелких предметов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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