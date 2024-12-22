Что взять с собой в косметичку на время полёта? 6 обязательных косметических средств

Возьмите отшелушивающие салфетки для лица, так как вам не понадобится вода, чтобы что-то смыть.
Если ваша кожа начинает сильно сохнуть, используйте мицеллярную воду. Вы можете очищать лицо каждый час.
После шагов 1 и 2 вы захотите увлажнить лицо из-за сухого воздуха.
Не забудьте взять с собой зеркало.
Кроме лица, руки тоже нуждаются в должном увлажнении.
Обычные сухие салфетки и влажные тоже могут вам понадобиться во время перелета.
Несессе́р (фр. nécessaire «необходимый») — специальный контейнер (сумка, барсетка, кошелёк, шкатулка, футляр и пр.) для мелких предметов.
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