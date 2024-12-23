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Стресс — враг красивой кожи: как сохранить здоровье эпидермиса

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За последний год вы, вероятно, слышали слово "стресс" бесчисленное количество раз. Но сколько раз вы действительно испытывали стресс? На работе, дома, при просмотре новостей и даже на уровне своей кожи.

Девушка в стрессе
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка в стрессе

Хронический стресс может негативно сказаться на вашем здоровье. И кожа часто первой реагирует на это, пишет Women's Health.

Когда вы испытываете стресс, ваш организм выделяет гормоны кортизол и адреналин. Они влияют на иммунную систему и вызывают реакцию, которая делает кожу более чувствительной и уязвимой. Эти гормоны замедляют обновление клеток кожи и ухудшают её способность к восстановлению. Кроме того, кортизол стимулирует выработку кожного сала, что может закупорить поры и создать условия для размножения бактерий, что приводит к появлению высыпаний и обострению акне.

Стресс также вызывает воспаление. Когда организм воспринимает угрозу (например, стрессовое письмо от начальника), он запускает воспалительную реакцию, которая может усугубить существующие кожные заболевания, такие как акне, экзема, розацеа и псориаз. Кроме того, стресс ускоряет процесс старения кожи.

Косвенно стресс влияет на кожу через ваш образ жизни. Это может проявляться в виде потребления обработанных продуктов с низким содержанием питательных веществ, недостатка времени, употребления алкоголя или проблем со сном. Недостаток сна может вызвать клеточный стресс, усилить воспаление, снизить эластичность и увлажнённость кожи.

Исследования подтверждают связь между хроническим стрессом и ухудшением состояния кожи. Например, исследование 144 студентов-медиков показало сильную корреляцию между стрессом и акне. Также были обнаружены связи между стрессом и экземой, розацеей и псориазом. Исследования также показывают, что стресс снижает способность кожи к заживлению на 25% и делает её более уязвимой к раздражению, воспалению и инфекциям.

Всё это говорит о том, что стресс может негативно сказаться на вашей коже. Однако есть способы справиться с ним. Физическая активность помогает контролировать уровень кортизола. Дыхательные упражнения и медитация также могут быть полезны. Важно находить время для отдыха и занятий любимыми делами, такими как прогулки, чтение или танцы. И, конечно, нельзя забывать о качественном сне продолжительностью 7-9 часов каждую ночь. Ваша кожа будет вам благодарна.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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