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Как сделать стойкий маникюр с помощью лака для ногтей в домашних условиях? Инструкция из 5 шагов

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы ваш маникюр выглядел безупречно и держался долго, важно правильно нанести лак на ногти. В этой инструкции мы расскажем, как это сделать, чтобы ваш маникюр радовал вас как можно дольше.

Светлый маникюр
Фото: flickr.com by Orin Zebest, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлый маникюр
  1. Подготовьте ногти к нанесению лака. Для этого необходимо аккуратно отполировать их, чтобы поверхность стала ровной и гладкой. Затем удалите остатки масла и опилок с помощью специальной жидкости для снятия лака без ацетона.
  2. Нанесите базовое покрытие. Это важный этап, который обеспечит прочное сцепление лака с ногтевой пластиной. Нанесите один тонкий слой и дайте ему высохнуть в течение двух минут.
  3. Нанесите два тонких слоя лака для ногтей. Это важно, так как толстые слои могут привести к отслаиванию и скалыванию лака.
  4. Закрепите маникюр верхним покрытием.
  5. Дайте лаку полностью высохнуть. Если вы использовали базу, цвет и верхнее покрытие, то рекомендуется подождать 15 минут, чтобы увеличить стойкость и долговечность маникюра.

Вот и всё! Не забудьте, что перед нанесением лака необходимо провести подготовительные процедуры и следить за состоянием ногтей, выполняя многоступенчатый уход за ними. Это поможет сохранить здоровье ваших рук и обеспечить долговременный результат.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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