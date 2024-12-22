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Как сохранить красоту и здоровье ногтей с гель-лаком между посещениями мастера?

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Глянцевый маникюр с гель-лаком — это настоящее украшение, но чтобы он оставался безупречным и не вредил вашим ногтям, важно соблюдать несколько простых правил.

Маникюр
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маникюр
  1. Эксперты по уходу за ногтями рекомендуют использовать масло для кутикулы минимум дважды в день. Это средство не только увлажняет ногти и покрытие, но и помогает сохранить их гибкость. Гибкость ногтей — ключ к тому, чтобы гель-лак держался дольше и не скалывался, подстраиваясь под естественные движения пальцев. Кроме того, масло поддерживает аккуратный и ухоженный вид области вокруг ногтя.
  2. Также важно надевать перчатки при работе с бытовой химией, чтобы защитить гель-лак от повреждений. Избегайте длительного контакта с водой, так как она может размягчить ногти, а при высыхании — привести к отслоению покрытия. Натуральные ногти впитывают воду и становятся мягкими, а при высыхании сжимаются. Эти небольшие движения могут вызвать отслаивание гель-лака, предупреждают мастера.
  3. Распространённая ошибка — сдирание гель-лака. Это не только портит покрытие, но и повреждает натуральный ноготь, так как гель-лак крепко сцепляется с поверхностью. Сдирание геля делает ногти более ломкими и уязвимыми к повреждениям в будущем. Поэтому лучше дождаться, пока покрытие начнёт отслаиваться естественным образом, и аккуратно его удалить.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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