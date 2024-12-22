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Сколько времени следует выдерживать между нанесением средств по уходу за кожей?

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Время, которое следует выдерживать между нанесением разных косметических продуктов на кожу — это спорный вопрос среди дерматологов. Одни утверждают, что можно наносить слои без перерыва, другие считают, что ожидание необходимо для полного впитывания и эффективности продукта. Большинство согласны, что нужно ждать высыхания одного слоя (обычно 30-60 секунд), чтобы гарантировать равномерное распределение ингредиентов. Впитываемость продуктов зависит от времени суток, ингредиентов и типа кожи.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Некоторые ингредиенты усваиваются кожей быстрее, чем другие?

Состав продукта также важен. Антиоксиданты, например, витамин С, быстро интегрируются, в то время как более крупные молекулы, такие как ретинол, могут проникать дольше. Продукты на водной основе впитываются быстрее, чем на масляной. Кофеин и ниацинамид мгновенно проникают в кожу. Важно не перегружать кожу чрезмерными ингредиентами, чтобы избежать сухости и чувствительности.

Можете ли вы сократить время ожидания?

Если хотите ускорить процедуру, ищите сыворотки с активными ингредиентами в одном флаконе. Смешивание ингредиентов без времени ожидания может изменить их эффективность и повысить риск образования катышков. Рекомендуется дождаться высыхания продукта (около 30-60 секунд), избегать чрезмерных или ненужных шагов и выбирать гибридные формулы.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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