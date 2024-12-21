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Как оставаться подтянутой и здоровой после 40 лет? Британская актриса поделилась своими секретами

1:23
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Джемма Аткинсон, британская актриса и модель, делится своим подходом к тренировкам и здоровью. Она подчеркивает важность тренировок для долголетия и женского здоровья.

Танец
Фото: commons.wikimedia.org by Dancermorgan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Танец

Подход к здоровью

Джемма считает, что старение — это естественный процесс, и важно стремиться извлечь из него максимум пользы. Она практикует здоровый образ жизни, включая регулярные тренировки и правильное питание.

Восстановление после родов

Джемма советует уделять пристальное внимание восстановлению после родов, особенно питанию и упражнениям.

Тренировочный план

Актриса следует программе тренировок, разработанной тренером Эллиотом Аптоном. Её тренировочная неделя включает силовые, комплексные и кардиотренировки, а также дни отдыха.

Джемма практикует биохакинг, включая ледяные ванны и заземляющие практики.

Питание и отказ от мяса

Она предпочитает здоровое питание с высоким содержанием полезных жиров. Джемма отказалась от красного мяса в 20 лет из-за проблем с качеством продуктов. Во время пандемии модель перешла на растительную пищу, отказавшись от курицы и рыбы.

По ее словам, все эти принципы помогают ей до сих пор оставаться в форме и иметь хорошее здоровье.

 

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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