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Как выбрать правильные оттенки для смоки айз по типу кожи

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Хотите сделать эффектный макияж в стиле "смоки айз", но боитесь ошибиться? На самом деле, техника эта не так проста, как кажется, и без внимания к мелочам можно вместо соблазнительного взгляда получить эффект, напоминающий взгляд грустной панды. Вот самые распространенные ошибки, которых стоит избежать.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

1. Недооценка важности идеальной кожи

Перед тем как приступить к макияжу глаз, нужно обеспечить идеальное состояние кожи. Даже если ваша кожа в целом без изъянов, "смоки айз" требуют хорошей базы. Это значит, что вы не сможете обойтись без тонального крема и консилера. Не забудьте скрыть темные круги и сосудистые пятна — они могут отвлечь внимание от самой идеи макияжа. Кроме того, уделите особое внимание бровям, так как они играют важную роль в общем восприятии образа.

2. Пропуск ресниц — большая ошибка

Многие девушки думают, что темные ресницы можно оставить без внимания, если они от природы достаточно выразительные. Но при макияже в стиле "смоки айз" это — серьезная ошибка. Прокрашенные ресницы — важная часть образа. Если вы не используете тушь, взгляд теряет свою выразительность, а ресницы могут "поплыть" вниз, что испортит весь макияж. Поэтому не забывайте о туши, особенно для нижних ресниц, чтобы они не исчезли на фоне теней.

3. Неправильный выбор оттенков

Не все оттенки подходят для "смоки айз". Очень важно учитывать свой цветотип. Например, для блондиок с светлой кожей слишком темные цвета могут сделать макияж слишком тяжелым и агрессивным. В этом случае стоит избегать черных и слишком темных оттенков, которые создадут впечатление, будто вы не подготовились к макияжу. Лучше выбирать более теплые и мягкие коричневые оттенки. Для брюнеток, наоборот, такие темные оттенки вполне допустимы, но важно помнить, что для дневного макияжа слишком темный "смоки" может выглядеть странно. Визажисты рекомендуют использовать черные матовые тени только для вечерних выходов или тематических мероприятий.

4. Отсутствие растушевки

Растушевка — это ключевой момент в "смоки айз". Независимо от того, какие тени вы выбрали, без правильной растушевки они могут выглядеть как пятна на веках. Важно, чтобы тени плавно переходили друг в друга, создавая эффект глубины и выразительности. Без растушевки макияж будет выглядеть грубо, а его края — слишком резкими.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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