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Скрытые причины темных кругов, о которых вы могли не знать

2:37
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Темные круги под глазами — это проблема, с которой сталкиваются даже те, кто заботится о своём здоровье и внешности. Мы часто тратим много времени на маскировку этой неприятности, но реальная причина может скрываться не только в стрессе или недосыпе. Иногда, чтобы избавиться от кругов, нужно обратить внимание на другие аспекты.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Почему темные круги появляются, несмотря на здоровый образ жизни

Даже если вы следите за питанием, регулярно тренируетесь и не нарушаете режим сна, темные круги могут не отступать. Одна из неожиданных причин — это слишком тонкая кожа вокруг глаз. Эта зона — одна из самых чувствительных и уязвимых. С возрастом кожа становится еще тоньше, что позволяет кровеносным сосудам проступать через неё и создавать эффект темных кругов. Это часто вызывает недоразумение: мы пытаемся с помощью косметологических процедур удалить их, но это может не дать результата, если причина не в недостатке сна, а в строении кожи.

Как уход за кожей может усугубить проблему

Иногда мы сами усугубляем ситуацию, не уделяя должного внимания уходу за кожей вокруг глаз. Если вы слишком активно очищаете эту чувствительную область или используете неподходящие средства, кожа может истончиться. Это приведет к тому, что сосуды будут заметнее, а круги — ярче. Вместо того чтобы агрессивно воздействовать на кожу, лучше задуматься о её укреплении. Подумайте, возможно, стоит сменить средство для очищения, выбрав более щадящее, с витамином C, которое увлажнит и укрепит кожу.

Курение — ещё одна скрытая угроза

Если вы курите или часто находитесь в окружении курильщиков, это может быть ещё одной причиной появления темных кругов. Никотин оказывает разрушительное влияние на кожу, особенно на такую тонкую и деликатную, как та, что вокруг глаз. Он нарушает кровообращение и приводит к застою в сосудах. В результате, помимо темных кругов, может появиться сеточка сосудов, что только усиливает проблему.

Что с этим делать

Если вы заметили, что проблемы с кожей вокруг глаз становятся всё более заметными, стоит обратиться к косметологу. Возможно, вам нужно усилить уход за этой зоной с помощью специально подобранных средств, а также обратить внимание на свой образ жизни. Помните, что тонкая кожа требует особого ухода и защиты.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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