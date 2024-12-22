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Простые секреты, как избавиться от отеков за пару часов без косметики

2:06
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Отёки на лице — это проблема, с которой хоть раз сталкивался каждый. Особенно неприятно, когда они появляются в день важного мероприятия или встречи. Если под рукой нет профессиональных средств, не переживайте — есть несколько эффективных способов справиться с отеками всего за пару часов. Вот что вам поможет!

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

1. Забудьте про кофе

С утра не стоит пить кофе, если вы заметили отёки на лице. Кофеин способствует обезвоживанию организма, что заставляет его удерживать воду в тканях, усиливая отёчность. Вместо чашки кофе выберите травяной чай или обычную воду. Это поможет избежать дополнительного накопления жидкости. Главное — пить много воды в течение дня, если у вас нет проблем с почками.

2. Лёд — ваш лучший друг

Если отёки уже появились, лед — это простой и эффективный способ их уменьшить. Заварите отвар ромашки или зверобоя и заморозьте его в формах для льда. Так отёк уйдёт гораздо быстрее, чем от обычного льда. Но будьте осторожны — при куперозе эта процедура может ухудшить ситуацию, так как холод сужает сосуды и может сделать их более заметными.

3. Чай — не только для питья

Чай — это не только напиток, но и отличное средство для борьбы с отёками. Заварите несколько пакетиков чая (лучше чёрного или зелёного) и дождитесь, пока он немного остынет. Используйте ватные диски, смоченные в чае, и прикладывайте их к векам. Это поможет не только снять отёк, но и ускорить лимфодренажный процесс. Во время процедуры можно аккуратно помассировать лицо для лучшего эффекта.

4. Пейте больше воды

Невозможно недооценить важность воды. Даже если у вас нет времени на косметические процедуры, простое увеличение потребления воды поможет уменьшить отёки. Но не забывайте, что речь идет именно о чистой воде, а не сладких напитках.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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