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Увлажните кожу и избавьтесь от угревой сыпи! Вам поможет йогуртово-лимонная маска

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Ингредиенты

Вам понадобится одна чайная ложка йогурта, одна чайная ложка свежего лимонного сока, несколько капель розовой воды и две капли экстракта кресс-салата — это все, что вам нужно.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Приготовление маски для лица

Хорошо перемешайте ингредиенты. Нанесите маску на чистое лицо, оставив ее на 15-20 минут, смойте теплой водой.

Йогурт уменьшает мелкие и глубокие морщины, борется с угревой сыпью, увлажняет кожу. Лимоны обладают удивительными осветляющими кожу свойствами. Розовая вода балансирует уровень pH кожи и удаляет излишки кожного сала. Обладая противовоспалительными свойствами, такая вода уменьшает покраснения, плюс розовая вода очищает поры.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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