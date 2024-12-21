Увлажните кожу и избавьтесь от угревой сыпи! Вам поможет йогуртово-лимонная маска

Вам понадобится одна чайная ложка йогурта, одна чайная ложка свежего лимонного сока, несколько капель розовой воды и две капли экстракта кресс-салата — это все, что вам нужно.
Хорошо перемешайте ингредиенты. Нанесите маску на чистое лицо, оставив ее на 15-20 минут, смойте теплой водой.
Йогурт уменьшает мелкие и глубокие морщины, борется с угревой сыпью, увлажняет кожу. Лимоны обладают удивительными осветляющими кожу свойствами. Розовая вода балансирует уровень pH кожи и удаляет излишки кожного сала. Обладая противовоспалительными свойствами, такая вода уменьшает покраснения, плюс розовая вода очищает поры.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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