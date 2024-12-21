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Не только стресс: как неправильный уход может вызвать тёмные круги

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Тёмные круги под глазами — это не только результат бессонных ночей и стресса. Часто мы не замечаем более глубоких причин, которые влияют на нашу кожу. Что, если я скажу, что даже ваш обычный уход за кожей может быть тем, что способствует их появлению?

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Тонкая кожа и её слабые места

Если вы заботитесь о своём здоровье, правильно питаетесь и не нарушаете режим сна, но круги под глазами всё равно появляются — возможно, проблема в коже. Одна из причин, о которой часто забывают, — слишком тонкая кожа в области глаз. Она легко подвержена воздействию внешних факторов и очень чувствительна к изменениям в организме. Это делает её уязвимой для появления сосудистых сеточек и тёмных кругов.

Ошибки в уходе за кожей вокруг глаз

Кажется, что мы делаем всё правильно, но часто проблемы скрыты в ошибках, которые мы совершаем, ухаживая за нежной кожей вокруг глаз. Очищение может стать причиной истончения кожи, если не использовать подходящие средства. Некоторые агрессивные процедуры могут только ухудшить ситуацию, а не улучшить её. Вместо этого подумайте о том, чтобы делать акцент на увлажнении и укреплении кожи с помощью продуктов с витамином C. Лучше всего проконсультироваться с косметологом, который подберёт вам идеальные средства.

Как курение влияет на кожу

Тот факт, что курение портит здоровье, давно стал очевидным. Но что насчёт вашей кожи? Постоянное воздействие никотина сужает сосуды, особенно в самых чувствительных местах, таких как область вокруг глаз. Это приводит не только к образованию тёмных кругов, но и к появлению сосудистых сеточек, которые становятся заметными и со временем ухудшают внешний вид.

Что делать с темными кругами

Есть несколько решений, которые помогут избавиться от тёмных кругов, не прибегая к агрессивным методам. Вместо интенсивного очищения и использования неподходящих средств сосредоточьтесь на укреплении кожи и увлажнении. Косметолог подскажет вам, какие продукты стоит использовать в уходе за кожей вокруг глаз, чтобы устранить проблему.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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