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Как выбрать идеальный флюид для вашего типа кожи

2:37
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В последние годы флюиды для кожи становятся всё более популярными среди девушек, ищущих легкие и эффективные средства ухода. Но подходит ли флюид для каждого типа кожи? Ответ не так однозначен. Этот продукт имеет свои особенности, и далеко не всегда он сможет стать решением для всех.

Девушка держит крем
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит крем

Что такое флюид

Флюид — это облегчённая версия крема, но более плотная, чем эмульсия. В отличие от традиционных кремов, флюиды не содержат масла и восков, что делает их идеальными для тех, кто сталкивается с жирностью кожи. Это средство создаёт невесомое покрытие, которое идеально подходит для ухода и даже как основа под макияж, если выбрать тональный флюид.

Как выбрать флюид

Не все флюиды одинаковы. Важно подбирать средство в зависимости от состояния вашей кожи и потребностей.

  • Увлажнение. Если вашей коже нужно увлажнение, выбирайте флюиды с питательными компонентами, например, гиалуроновой кислотой. Этот вариант идеально подойдёт как для сухой кожи, так и для обезвоженной жирной кожи.
  • Матирование. Для тех, кто борется с излишней жирностью, лучший выбор — флюид с матирующим эффектом. Обратите внимание на состав, в котором есть цинк. Он помогает контролировать работу сальных желез, не пересушивая кожу. Такой флюид идеально подходит для жирной кожи и не забивает поры, как это может происходить с кремом.
  • Тонирование. Если вы хотите выровнять тон кожи, то стоит выбрать флюид с тонирующим эффектом. BB-кремы хорошо справляются с этой задачей, но если вам нужно более легкое покрытие, попробуйте CC-крем, который имеет легче текстуру.
  • Проблемы с пигментацией. Если ваша цель — справиться с пигментными пятнами, флюид с фруктовыми кислотами будет отличным выбором. Такой продукт, особенно в сочетании с сывороткой, поможет выровнять тон кожи и уменьшить пигментацию.

Когда флюид не поможет

Флюид не будет эффективен, если вашей коже требуются более насыщенные и глубокие средства. Например, при средней или тяжёлой форме акне, сильном обезвоживании или выраженных морщинах, флюид не сможет справиться с задачей. В таких случаях лучше обратиться к более мощным продуктам, таким как питательные кремы или мезотерапия под наблюдением косметолога.

Уточнения

Флюи́д (от лат. fluidis — «текучий») — вещество, поведение которого при деформации может быть описано законами механики жидкостей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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