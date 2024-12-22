Самые универсальные идеи для маникюра на любой случай

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как выбрать маникюр, который идеально подойдет для любого события, от праздничного ужина до деловой встречи? Этот вопрос волнует многих женщин, особенно перед новогодними праздниками. Мастера нейл-дизайна уже активно делятся трендами года Змеи: "денежные", "дорогие", "успешные" оттенки, но что делать, если хочется универсального решения, которое подойдет для любой ситуации?

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука девушки, пишущей шариковой ручкой в блокноте

1. Нюд в розовых оттенках — для универсального образа

Когда времени на маникюр совсем мало, а выглядеть хочется всегда безупречно, на помощь приходит нюд. Такой маникюр подходит для любых случаев, будь то встреча с друзьями или важный деловой разговор. В последние полгода особенно популярны ногти с минимальным покрытием, которые выглядят натурально, но при этом ухоженно. Наш эксперт, нейл-стилист Анастасия Волковицкая, советует использовать камуфляжное покрытие в нежных розовых оттенках. Это легкое и элегантное решение, которое визуально улучшает вид ваших рук.

2. Градиент — для яркости и утонченности

Градиент — это универсальный тренд, который идеально подойдет для любых образов. Ногти с плавным переходом цветов — идеальный выбор, если вы хотите немного "играть" с оттенками, но при этом не выглядеть вычурно. Для новогодних праздников добавьте шиммер, а для более официальных мероприятий — используйте пастельные тона без глиттера. Среди трендовых оттенков под конец года стоит обратить внимание на шоколадный, пудровый розовый и карамельный цвета.

3. Френч с теплыми оттенками

Френч не теряет своей популярности, но сегодня важна аккуратность и тонкость исполнения. Классический белый френч постепенно уходит в прошлое, уступая место более мягким и теплым оттенкам. В 2024 году невероятно актуальны теплые пастельные тона — бежевые, светло-розовые и карамельные. И, конечно, форма ногтей. Миндальная форма — идеальный выбор для всех видов маникюра, в том числе и для френча.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.