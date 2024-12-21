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Секреты настоящей органики: как выбрать безопасную косметику

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о натуральной косметике, легко попасть в ловушку маркетинговых уловок. "100% натуральное" или "сделано на травах" — эти фразы часто украшают упаковки, но не всегда говорят о реальном качестве продукта. Итак, как же выбрать настоящую органику, не став жертвой рекламных трюков?

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

1. Читайте состав, а не маркетинговые лозунги

Первое правило при выборе косметики — внимательно изучать состав, а не верить ярким надписям на упаковке.

"Если ингредиенты легко произносимы и понятны, а в основе — растительные компоненты и натуральные масла, скорее всего, перед вами качественный продукт", — утверждает косметолог Ирина Головина.

Состав должен быть простым и понятным. Например, слова вроде "aqua", "oil", "extract" — это нормально.

Особое внимание стоит уделить порядку ингредиентов: чем ближе натуральные компоненты находятся к началу списка, тем их больше в продукте. Если же химические вещества вроде "этил-этанола" и "полиэтиленгликоля" встречаются на первых позициях, а экстракты растений — в конце, это уже повод для сомнений.

2. Избегайте сомнительных ингредиентов

Некоторые натуральные компоненты могут вызывать аллергические реакции. Чтобы избежать неприятных последствий, всегда проводите тест на небольшом участке кожи.

"Натуральный не всегда означает безопасный", — предупреждает Головина.

Например, экзотические масла или редкие растительные экстракты могут не подойти вашему типу кожи.

Кроме того, в составе косметики могут быть вредные добавки:

  • Парабены — сохраняют срок годности, но могут раздражать кожу.
  • Сульфаты (SLS, SLES) — создают пену, но сушат кожу.
  • Силиконы — делают кожу гладкой, но препятствуют её дыханию.

3. Выбирайте правильную упаковку

Упаковка косметики — не только эстетика, но и функциональность. Она должна защищать продукт от внешних воздействий и не влиять на его состав. Хорошо, если упаковка экологична и подлежит переработке. Стеклянные бутылки или бумажные коробки — отличный выбор.

4. Доверяйте брендам с репутацией

Ищите компании, которые открыто делятся информацией о своих целях и производственных процессах. Прозрачность бренда — это залог качества. Стоит также ознакомиться с отзывами покупателей и профессионалов.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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