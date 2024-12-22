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Как выбрать идеальный брелок для сумки: советы стилиста

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Подвески на сумках возвращаются в моду, и если вы думали, что этот тренд остался в 2010-х, то вы сильно ошибаетесь. В 2024 году аксессуары на сумках снова актуальны, но важно не переборщить. Как правильно выбрать подвеску, чтобы она не испортила ваш образ, а наоборот, стала ярким акцентом, рассказывает стилист Евгения Золотова.

Сумка
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сумка

Минимализм — ваш лучший выбор

Если вы хотите добавить брелок на сумку, но при этом не выглядеть чересчур инфантильно, выбирайте минималистичные модели. Броские и пушистые брелоки могут сделать ваш образ слишком детским, а вот цепочки на двух замках или аккуратные плетеные варианты, выполненные в цвет сумки, наоборот, добавят элегантности и игривости. Такие аксессуары подчеркивают ваш стиль, не перегружая его лишними деталями.

Подвески для личных увлечений

Для тех, кто любит выделяться и показывает свою индивидуальность, подвеска может быть не только украшением, но и выражением ваших интересов. Если вы фанат музыкальной группы, выберите брелок с символикой вашего любимого коллектива. А если обожаете садоводство, подвеска в виде цветка станет отличным дополнением вашего стиля. Главное — это персонализация: чем больше аксессуар отражает вашу личность, тем лучше он будет смотреться в вашем образе.

Брелоки с функцией

Некоторые подвески на сумки могут быть не только декоративными, но и полезными. Брелоки-кошельки, помады или даже антистрессовые игрушки — такие аксессуары могут быть не только стильными, но и функциональными. Такие вещи удобны в повседневной жизни, так как всегда под рукой, и в то же время выглядят оригинально и необычно.

Подвеска на сумке может стать вашим ярким акцентом, но главное — выбрать ее с умом. Важно соблюдать баланс, чтобы аксессуар не "забрал" на себя все внимание, а органично вписывался в общий образ. Следуя этим простым советам, вы сможете выглядеть стильно и современно, не перегружая свой образ.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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