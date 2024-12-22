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Секреты зимнего макияжа: как не поддаться сухости и раздражениям

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Зимний макияж — это не просто косметика на лицо, это настоящее искусство, которое требует особого подхода. Если вы живете в регионе с резкими перепадами температур, вам точно стоит пересмотреть свои привычки в уходе и макияже. Даже малейшая ошибка может привести к неприятным последствиям, особенно в холодное время года.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Не забывайте о губах

Зимой одна из главных проблем — сухость губ. Даже лучшие бальзамы порой не спасают, а на их фоне помада может лишь подчеркнуть сухость. Чтобы избежать этого, в вашем уходе обязательно должен быть скраб для губ. Главное, не переборщить с абразивными частичками, чтобы не повредить нежную кожу. Регулярное очищение позволяет коже губ лучше впитывать увлажняющие средства, а значит, помада будет лежать ровно, не подчеркивая шелушения.

О правильном тоне

Зимой кожа становится светлее, поэтому использовать привычный тональный крем, который вы использовали летом, уже не получится. В противном случае лицо будет темнее шеи, и это будет бросаться в глаза, особенно при дневном свете. Вместо плотного средства лучше выбрать легкий тональный флюид на тон светлее вашего обычного крема. Это не только обеспечит естественный вид, но и не перегрузит кожу, которая зимой нуждается в дополнительном увлажнении.

Умеренность с румянами

Не отказывайтесь от румян, но будьте с ними осторожны. Холодный воздух сам по себе может раздражать кожу, вызывая покраснения. Если добавить к этому еще и румяна, вы рискуете получить излишнюю красноту на лице, которая совсем не будет выглядеть красиво. Вместо ярких оттенков выберите матовые румяна и наносите их легким слоем, чтобы подчеркнуть естественное сияние кожи, а не создать эффект "перекрашенного" лица.

Подготовка к холоду

Зимний макияж требует не только правильных косметических средств, но и внимательности к коже. Помните, что увлажнение — ключ к успешному макияжу в холодное время года. Используйте легкие увлажняющие кремы, которые не забивают поры, но обеспечат необходимую защиту. Это поможет вашему тону ложиться ровно, а румянам и помаде — не подчеркивать сухость и шелушение.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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