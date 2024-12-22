Эти ошибки в зимнем уходе за кожей могут усугубить проблемы

Зима — это не только снег и мороз, но и для нашей кожи — настоящая борьба за здоровье и красоту. Холод, сухой воздух, отопление в помещениях создают настоящие условия для стресса. В результате кожа теряет упругость, становится сухой, а иногда и раздраженной. Как этого избежать и какие ошибки не стоит допускать в зимнем уходе, рассказывает дерматолог Оксана Ильина.
Зимой кожа особенно уязвима к обезвоживанию.
"Длительное пребывание в отапливаемых помещениях, особенно в отопительный сезон, быстро высушивает кожу. Когда вы выходите на улицу, происходит резкий перепад температур, что нарушает защитный барьер кожи", — объясняет врач.
В результате кожа теряет упругость, становится жесткой, а лицо может выглядеть усталым и тусклым.
Кроме того, зимой кожа становится более чувствительной. Чтобы этого избежать, нужно тщательно подбирать уход и уделять особое внимание увлажнению.
Для того чтобы кожа зимой оставалась увлажненной и упругой, Оксана Ильина советует использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой.
"Гиалуроновая кислота привлекает влагу и помогает коже дольше сохранять свежий вид, даже если вы проводите много времени в сухом помещении", — добавляет дерматолог.
Однако, важно не забывать закрепить сыворотку увлажняющим кремом, чтобы эффект был максимально долгосрочным.
Осень и зима — отличное время для начала кислотного ухода. Использование мягких кислотных средств помогает не только отшелушивать мертвые клетки, но и нормализовать работу сальных желез.
"Кислотные кремы и гели поддерживают свежесть кожи, а к лету вы уже забудете о покраснениях", — отмечает Оксана Ильина.
Среди самых эффективных кислот для зимнего ухода — молочная, яблочная и лимонная.
Губы — одна из самых уязвимых зон в холодное время года. Сухой воздух и перепады температуры сразу же приводят к трещинам и шелушению.
"Мы часто забываем о губах, но они требуют не меньше ухода, чем лицо", — говорит дерматолог.
Бальзамы для губ могут помочь, но будьте осторожны: частое использование может привести к обратному эффекту. Лучше всего поддерживать водный баланс и подобрать увлажняющий состав, совместно с косметологом. Также не забывайте про скраб для губ хотя бы раз в неделю, чтобы избавиться от сухих частичек кожи.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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