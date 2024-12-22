Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Ян Цапник раскрыл, как получил роль в известном телесериале с Сергеем Безруковым
Самые вредные пищевые сочетания, о которых вы не знали
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом
Как выбрать идеальный брелок для сумки: советы стилиста
Лучший способ похудеть без спортзала: всего 20 минут в день.
Зачем в авто нужен крючок над дверью
Блогер Дима Масленников раскрыл детали личной жизни: закрутилось, завертелось
Молдавия перейдёт на евро
Безопасный и практичный ламинат: как выбрать покрытие для детской

Эти ошибки в зимнем уходе за кожей могут усугубить проблемы

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это не только снег и мороз, но и для нашей кожи — настоящая борьба за здоровье и красоту. Холод, сухой воздух, отопление в помещениях создают настоящие условия для стресса. В результате кожа теряет упругость, становится сухой, а иногда и раздраженной. Как этого избежать и какие ошибки не стоит допускать в зимнем уходе, рассказывает дерматолог Оксана Ильина.

Маска для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маска для лица

Почему зимой кожа становится проблемной

Зимой кожа особенно уязвима к обезвоживанию.

"Длительное пребывание в отапливаемых помещениях, особенно в отопительный сезон, быстро высушивает кожу. Когда вы выходите на улицу, происходит резкий перепад температур, что нарушает защитный барьер кожи", — объясняет врач.

В результате кожа теряет упругость, становится жесткой, а лицо может выглядеть усталым и тусклым.

Кроме того, зимой кожа становится более чувствительной. Чтобы этого избежать, нужно тщательно подбирать уход и уделять особое внимание увлажнению.

Сыворотки для интенсивного увлажнения

Для того чтобы кожа зимой оставалась увлажненной и упругой, Оксана Ильина советует использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой.

"Гиалуроновая кислота привлекает влагу и помогает коже дольше сохранять свежий вид, даже если вы проводите много времени в сухом помещении", — добавляет дерматолог.

Однако, важно не забывать закрепить сыворотку увлажняющим кремом, чтобы эффект был максимально долгосрочным.

Кислоты в зимнем уходе

Осень и зима — отличное время для начала кислотного ухода. Использование мягких кислотных средств помогает не только отшелушивать мертвые клетки, но и нормализовать работу сальных желез.

"Кислотные кремы и гели поддерживают свежесть кожи, а к лету вы уже забудете о покраснениях", — отмечает Оксана Ильина.

Среди самых эффективных кислот для зимнего ухода — молочная, яблочная и лимонная.

Уход за губами

Губы — одна из самых уязвимых зон в холодное время года. Сухой воздух и перепады температуры сразу же приводят к трещинам и шелушению.

"Мы часто забываем о губах, но они требуют не меньше ухода, чем лицо", — говорит дерматолог.

Бальзамы для губ могут помочь, но будьте осторожны: частое использование может привести к обратному эффекту. Лучше всего поддерживать водный баланс и подобрать увлажняющий состав, совместно с косметологом. Также не забывайте про скраб для губ хотя бы раз в неделю, чтобы избавиться от сухих частичек кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности
Российский шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности Аудио 
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Наука и техника
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Пронзительный фальцет Зеленского. С чьей пулей бродит по Украине всадник без головы Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Молдавия перейдёт на евро
Безопасный и практичный ламинат: как выбрать покрытие для детской
Апноэ во сне: как распознать и предотвратить серьёзное заболевание
Простой способ обновить старую мебель и сделать её актуальной
Три хитрости со старым вареньем, которые увеличат урожай
Авиация и ограничения — авиакомпании пытаются собрать дополнительные деньги с пассажиров
Психиатр объяснил, можно ли было предотвратить смерть Яниса Тиммы
Как вернуть мягкость махровым полотенцам: 3 простых способа
Что посмотреть в Пскове?
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.