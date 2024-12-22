5 зимних уходовых средств, которые вредят вашей коже

Зима — не самое простое время года для нашей кожи. Мороз, перепады температур и сухой воздух в помещениях могут привести к ее обезвоживанию, раздражению и преждевременному старению. Но, несмотря на все эти проблемы, многие продолжают использовать те же средства, что и в теплое время года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

В чем же заключается ошибка? Мы вместе с дерматовенерологом Натальей Михайловой собрали топ-5 средств, от которых стоит отказаться зимой, чтобы избежать негативных последствий.

1. Скрабы на основе косточек

Отшелушивание — это важный этап в уходе за кожей, но зимой он требует особого подхода. Особенно опасны скрабы с косточками, которые могут повредить кожу. Как объясняет Наталья Михайлова, "косточку невозможно идеально обработать, она может травмировать кожу и стать источником инфекции". Поэтому в холодное время года лучше отказаться от таких средств и отдать предпочтение более мягким и безопасным вариантам для пилинга.

2. Спиртовые лосьоны

Даже если летом спиртовой лосьон кажется эффективным, зимой он может стать настоящей проблемой для кожи. Спирт сильно пересушивает кожу, разрушает гидролипидную мантию и нарушает защитную функцию. В холодное время года кожа и так страдает от потери влаги, а использование спиртовых средств лишь ухудшает ситуацию. Даже жирная кожа зимой нуждается в увлажнении, а не в дополнительном обезвоживании.

3. Легкие увлажняющие гели

Зимой кожа требует более интенсивного увлажнения, чем летом. Легкие гели, которые идеально подходят в теплое время года, не смогут справиться с обезвоживанием, вызванным холодом и ветром. Для зимы необходимы более насыщенные увлажняющие средства, которые будут удерживать влагу в глубоких слоях кожи и защищать ее от негативного воздействия внешней среды.

4. Термальная вода

Хотя термальная вода часто используется как освежающее средство, зимой ее эффект может быть противоположным. В условиях отопления минералы из термальной воды быстро испаряются с поверхности кожи, еще больше усугубляя обезвоживание. Если вы все же хотите использовать термальную воду, обязательно наносите после нее увлажняющий крем, чтобы сохранить влагу внутри кожи.

5. Матирующие средства

Матирующие кремы и средства, уменьшающие выработку кожного сала, могут пересушить кожу зимой. Это особенно важно для обладательниц нормальной и сухой кожи. Такие средства способны не только забрать излишки жира, но и увлажнение, что приведет к обезвоживанию. Для зимы выбирайте более питательные средства с увлажняющим эффектом, чтобы поддерживать баланс.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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