Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс у животных и людей: как крепкие отношения влияют на эмоциональное состояние
Анна Нетребко получила престижную награду на фестивале в Италии
Пять привычек, которые убивают автоматическую коробку передач
Необычная забота: почему мама-кошка удаляет вибриссы котятам
Продлите молодость на 10 лет: необычная диета для тех, кому за 30 лет
Жизнь на адреналине — в Англии построили жилье рядом с трассой Формулы-1
Психиатр объяснил, что такое нервный срыв на примере певицы Анны Седоковой
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Как создать уютный книжный уголок даже в небольшой квартире

5 зимних уходовых средств, которые вредят вашей коже

Моя семья » Красота и стиль

Зима — не самое простое время года для нашей кожи. Мороз, перепады температур и сухой воздух в помещениях могут привести к ее обезвоживанию, раздражению и преждевременному старению. Но, несмотря на все эти проблемы, многие продолжают использовать те же средства, что и в теплое время года.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

В чем же заключается ошибка? Мы вместе с дерматовенерологом Натальей Михайловой собрали топ-5 средств, от которых стоит отказаться зимой, чтобы избежать негативных последствий.

1. Скрабы на основе косточек

Отшелушивание — это важный этап в уходе за кожей, но зимой он требует особого подхода. Особенно опасны скрабы с косточками, которые могут повредить кожу. Как объясняет Наталья Михайлова, "косточку невозможно идеально обработать, она может травмировать кожу и стать источником инфекции". Поэтому в холодное время года лучше отказаться от таких средств и отдать предпочтение более мягким и безопасным вариантам для пилинга.

2. Спиртовые лосьоны

Даже если летом спиртовой лосьон кажется эффективным, зимой он может стать настоящей проблемой для кожи. Спирт сильно пересушивает кожу, разрушает гидролипидную мантию и нарушает защитную функцию. В холодное время года кожа и так страдает от потери влаги, а использование спиртовых средств лишь ухудшает ситуацию. Даже жирная кожа зимой нуждается в увлажнении, а не в дополнительном обезвоживании.

3. Легкие увлажняющие гели

Зимой кожа требует более интенсивного увлажнения, чем летом. Легкие гели, которые идеально подходят в теплое время года, не смогут справиться с обезвоживанием, вызванным холодом и ветром. Для зимы необходимы более насыщенные увлажняющие средства, которые будут удерживать влагу в глубоких слоях кожи и защищать ее от негативного воздействия внешней среды.

4. Термальная вода

Хотя термальная вода часто используется как освежающее средство, зимой ее эффект может быть противоположным. В условиях отопления минералы из термальной воды быстро испаряются с поверхности кожи, еще больше усугубляя обезвоживание. Если вы все же хотите использовать термальную воду, обязательно наносите после нее увлажняющий крем, чтобы сохранить влагу внутри кожи.

5. Матирующие средства

Матирующие кремы и средства, уменьшающие выработку кожного сала, могут пересушить кожу зимой. Это особенно важно для обладательниц нормальной и сухой кожи. Такие средства способны не только забрать излишки жира, но и увлажнение, что приведет к обезвоживанию. Для зимы выбирайте более питательные средства с увлажняющим эффектом, чтобы поддерживать баланс.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Российский шоу-бизнес
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги Аудио 
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Российский шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою Аудио 
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Пронзительный фальцет Зеленского. С чьей пулей бродит по Украине всадник без головы Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Горькие огурцы больше не проблема: три секрета
Россияне стали реже выкупать имущество из ломбарда
Рельефная спина и мощные плечи после 50 лет: зимняя тренировка для любого возраста
Анастасия Панина рассказала, что стала актрисой случайно
Секреты зимнего макияжа: как не поддаться сухости и раздражениям
Новый этап в разработке космического аппарата "Аист-2Т"
Актёр Ян Цапник раскрыл, как получил роль в известном телесериале с Сергеем Безруковым
Самые вредные пищевые сочетания, о которых вы не знали
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом
Как выбрать идеальный брелок для сумки: советы стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.