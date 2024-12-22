Оставить седину или покрасить? Секреты ухода за волосами без пигмента

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Седые волосы — это не только признак зрелости, но и важное решение, которое перед собой ставят многие женщины. Окрашивать волосы или оставить их естественными? По данным опросов, большинство женщин выбирает окрашивание.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Седина

Однако есть те, кто решает оставить седину и не скрывать возраст. Чем отличаются эти два подхода? Мы поговорили с колористом Юлией Серегиной, которая рассказала о секретах ухода за седыми волосами и о том, как ухаживать за ними, если вы решите не окрашивать.

Когда стоит сократить длину

Многие женщины, решившие оставить седину, часто задумываются над тем, чтобы подстричь волосы. Причин несколько: во-первых, седые волосы могут пушиться и сильно отличаться от пигментированных, что создаёт неравномерность по всей длине. Во-вторых, короткая стрижка помогает сэкономить на окрашивании и уходе за волосами. Юлия Серегина советует, что если вы хотите, чтобы локоны стали полностью серебристыми, лучше немного подождать, пока вся длина не поседеет, а потом уже можно убирать кончики.

Как работать с контрастом

Если вы решаете отрастить седые волосы, но не хотите, чтобы переход от пигментированных корней к седым был слишком заметным, можно поработать с колорированием. Колорист подберёт нужные оттенки и блики, которые смягчат резкий контраст. Когда же все волосы станут седыми, можно смело удалить оставшийся цвет с кончиков.

Седина в разном возрасте

Многие женщины сталкиваются с решением — оставить седину или нет. Как показывает практика, в разных странах женщины по-разному относятся к этому вопросу. В США многие готовы оставить седые волосы уже в начале их появления. В Европе женщины, как правило, делают это после 40 лет. А вот в России только 11% женщин соглашаются сдать свои волосы в седину до 60 лет.

Уход за седыми волосами

Седые волосы требуют особого ухода. После потери пигмента волосы становятся более ломкими, и они нуждаются в дополнительном питании. Важно подобрать шампуни с оттеночным эффектом, чтобы поддерживать желаемый цвет и предотвратить желтизну. Кроме того, чем старше человек, тем более интенсивного ухода требуют его волосы.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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