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4 ошибки с тенями, которые делает каждая вторая — как их избежать

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Визажисты знают, как сложно добиться того самого "блогерского" макияжа, который смотрится безупречно на всех фотографиях. Однако, за этим стоит не только правильный подбор косметики, но и знание маленьких хитростей нанесения.

Палетка теней
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка теней

Элементарные ошибки могут свести на нет весь труд, который вы вкладываете в создание идеального макияжа. Мы собрали самые распространенные из них и спросили визажиста Елену Новицкую, что можно сделать, чтобы добиться эффекта, о котором мечтает каждая.

Ошибка 1: отсутствие базы под тени

Когда речь идет о макияже глаз, база под тени — это не роскошь, а необходимость. Хотя многие не считают это средством первой важности, без праймера тени не будут держаться должным образом. База не только делает цвет более ярким и насыщенным, но и гарантирует стойкость на протяжении всего дня. Согласитесь, нет ничего хуже, чем размытые тени, исчезающие к вечеру.

Ошибка 2: неправильная растушевка

Многие из нас растушевывают тени неправильно. Например, если вы начинаете растягивать тени от середины века к внешнему углу, то это может нарушить гармонию. Правильная техника растушевки предполагает, что вы начинаете от внешнего уголка глаза и плавно ведете к середине. Оттенок у внутреннего уголка должен быть светлее, чтобы не создать эффект "вставных глаз". Для этого идеальны тени на два тона светлее самых темных.

Ошибка 3: неправильный выбор цветов

Еще одна популярная ошибка — подбирать тени под цвет глаз. Как говорит Елена, "тени, которые сливаются с радужкой, не подчеркивают красоту глаз". Напротив, они могут подчеркнуть недостатки: синячки, покраснения или лопнувшие сосуды. Для того чтобы избежать таких ситуаций, выбирайте контрастные оттенки, которые будут выделять ваши глаза.

Ошибка 4: не убираете осыпавшиеся тени

Если вы не обращаете внимания на крошки теней, осыпавшиеся на нижнее веко, это может испортить весь образ. Многие думают, что при удалении пигмента они могут размыть его по лицу, но это не так. Лучше всего использовать влажный спонж или консилер, чтобы аккуратно убрать лишние частички. Так ваши глаза будут выглядеть чистыми, а макияж — завершенным.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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