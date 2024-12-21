Эффектный способ сбросить пару лет: как выбрать стрижку

Выбор правильной стрижки способен не только преобразить внешний вид, но и визуально уменьшить возраст. Порой один поход в салон может заменить несколько лет в кабинете косметолога. Не верите? Мы расскажем, какие прически стоит попробовать, чтобы выглядеть свежо и моложе. Секретами делится стилист Юлия Никифорова.
Если вы хотите кардинально изменить образ, обратите внимание на стрижку гарсон. Эта короткая прическа возвращается в моду и отлично подходит тем, кто не боится экспериментов. Гарсон не требует сложной укладки, выглядит стильно и при этом освежает лицо. Однако эта стрижка лучше всего смотрится на худых девушках с астеническим типом тела. Поэтому перед тем, как решиться на гарсон, подумайте, подходит ли она вам.
Хотите, чтобы стрижка мгновенно сбросила вам пару лет? Тогда выбирайте асимметрию. Это отличный вариант для волос любой длины, который помогает "смягчить" возрастные линии лица. Рваные и асимметричные прически смотрятся особенно удачно на волосах средней длины. Если ваши волосы светлые, поиграйте с градуировкой — такая стрижка подчеркнет вашу яркость и добавит объем.
Каре — классика, которая никогда не выйдет из моды. Но стоит помнить, что эта стрижка может быть разной: от классического каре до асимметричного или градуированного. Последний вариант особенно подходит тем, кто хочет добавить объем своим волосам. Если у вас густые и плотные волосы, каре будет смотреться на них особенно эффектно. Чтобы завершить образ, можно слегка подкрутить волосы щипцами, добавив легкие волны или локоны.
Не хотите кардинальных перемен, но хотите добавить образу молодости? В таком случае стилисты рекомендуют попробовать стрижку с челкой. Челка мгновенно освежает лицо и придает ему моложавый вид. Этот элемент прически подходит практически всем и быстро отрастает, так что вы ничего не теряете. Ровная челка подойдет обладательницам густых волос, а если волосы не так плотные, можно остановиться на челке-шторке или удлиненной челке, которая идеально сочетается с каскадом.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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