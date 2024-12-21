Эффектный способ сбросить пару лет: как выбрать стрижку

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор правильной стрижки способен не только преобразить внешний вид, но и визуально уменьшить возраст. Порой один поход в салон может заменить несколько лет в кабинете косметолога. Не верите? Мы расскажем, какие прически стоит попробовать, чтобы выглядеть свежо и моложе. Секретами делится стилист Юлия Никифорова.

Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кудрявые волосы

Гарсон: смелый и стильный выбор

Если вы хотите кардинально изменить образ, обратите внимание на стрижку гарсон. Эта короткая прическа возвращается в моду и отлично подходит тем, кто не боится экспериментов. Гарсон не требует сложной укладки, выглядит стильно и при этом освежает лицо. Однако эта стрижка лучше всего смотрится на худых девушках с астеническим типом тела. Поэтому перед тем, как решиться на гарсон, подумайте, подходит ли она вам.

Асимметрия: молодость в каждой линии

Хотите, чтобы стрижка мгновенно сбросила вам пару лет? Тогда выбирайте асимметрию. Это отличный вариант для волос любой длины, который помогает "смягчить" возрастные линии лица. Рваные и асимметричные прически смотрятся особенно удачно на волосах средней длины. Если ваши волосы светлые, поиграйте с градуировкой — такая стрижка подчеркнет вашу яркость и добавит объем.

Каре: элегантность, которая не стареет

Каре — классика, которая никогда не выйдет из моды. Но стоит помнить, что эта стрижка может быть разной: от классического каре до асимметричного или градуированного. Последний вариант особенно подходит тем, кто хочет добавить объем своим волосам. Если у вас густые и плотные волосы, каре будет смотреться на них особенно эффектно. Чтобы завершить образ, можно слегка подкрутить волосы щипцами, добавив легкие волны или локоны.

Челка: просто и эффективно

Не хотите кардинальных перемен, но хотите добавить образу молодости? В таком случае стилисты рекомендуют попробовать стрижку с челкой. Челка мгновенно освежает лицо и придает ему моложавый вид. Этот элемент прически подходит практически всем и быстро отрастает, так что вы ничего не теряете. Ровная челка подойдет обладательницам густых волос, а если волосы не так плотные, можно остановиться на челке-шторке или удлиненной челке, которая идеально сочетается с каскадом.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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