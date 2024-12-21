Секреты безопасного возвращения к натуральному цвету волос

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тренд на натуральные волосы снова в моде! Все больше девушек решают вернуться к своему естественному цвету, отказавшись от блонда и ярких оттенков. Но как сделать это грамотно, чтобы не повредить волосы и не испортить результат? Секретами делится стилист по волосам Тамара Абрамян.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Почему блонд — это не всегда лучший выбор

Многие девушки начинают уставать от частого осветления, которое негативно сказывается на состоянии волос.

"Осветленные волосы требуют особого ухода, и, зачастую, блонд сильно отражается на их качестве", — отмечает специалист.

Реконструкция волос — первый шаг

Просто выбрать натуральный оттенок и покрасить волосы — этого недостаточно. Осветленные волосы нуждаются в восстановлении перед тем, как на них ляжет новый цвет.

"Для качественного окрашивания нужно провести реконструкцию, используя профессиональные средства, чтобы добиться ровного и стойкого оттенка", — объясняет Тамара.

Ошибки при окрашивании в домашних условиях

Тем, кто решает вернуться к родному цвету дома, важно помнить о нескольких нюансах. Один из самых распространенных — это попытка нанести темную краску на осветленные волосы.

"На обесцвеченные волосы темный цвет ложится плохо, и это может привести к некрасивому результату — например, зеленоватому или мутному оттенку", — предупреждает стилист.

Прежде чем красить волосы в новый цвет, важно создать правильный фон осветления.

Обращайтесь к профессионалам

Если вы хотите, чтобы возвращение к натуральному цвету волос было успешным, лучше всего обратиться в салон.

"Тонирование волос в родной цвет должно выполнять только опытный специалист, который знает все этапы процесса. Без знаний и правильных средств в домашних условиях это сделать сложно", — добавляет Тамара.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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