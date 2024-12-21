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Не забывайте о коже после тренировок зимой: 5 советов

3:07
Моя семья » Красота и стиль

Зима — время не только для активных тренировок, но и для особого ухода за кожей. После занятий спортом важно уделить внимание не только фигуре, но и коже, чтобы она оставалась здоровой и увлажненной. Снижение температуры и холодный воздух могут высушить дерму, особенно если вы тренируетесь в помещении.

Тренировка
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

В этом материале — 5 простых, но действенных советов по уходу за кожей от косметолога с 12-летним стажем Лианы Давыдовой.

1. Тщательное очищение после тренировки

После интенсивных упражнений кожа требует особого внимания. Пот, который выделяется в процессе тренировки, может закупорить поры и привести к воспалениям или прыщам.

"Не забывайте о мягком умывающем геле или пенке, которые эффективно очистят кожу, не пересушивая её. Особенно это важно зимой, когда кожа склонна к сухости", — советует Лиана.

2. Гидратация — ключ к здоровью кожи

Потоотделение в сочетании с сухим воздухом в спортивных залах может обезвоживать кожу. После очищения обязательно наносите увлажняющий крем или лосьон.

"Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой или глицерином. Эти ингредиенты помогут удержать влагу в дерме и восстановят её водный баланс", — объясняет косметолог.

3. Защита от перепадов температур

Переход из тёплого помещения на мороз может вызвать раздражение и покраснение кожи. Для защиты используйте кремы с натуральными маслами, такими как ши или кокосовое масло.

"Эти масла создают барьер и предотвращают потерю влаги", — говорит Лиана.

Не забывайте и о губах — наносите питательный бальзам, чтобы избежать трещин и сухости.

4. Поддержка барьерной функции кожи

Зимой наша кожа становится особенно уязвимой. Включите в уход продукты с церамидами, которые укрепляют защитный барьер.

"Кремы и сыворотки с церамидами восстанавливают барьерные функции кожи, делая её менее чувствительной к внешним воздействиям", — добавляет эксперт.

Это особенно важно, если вы увлекаетесь активными зимними видами спорта, такими как лыжи или бег на свежем воздухе.

5. Мягкие скрабы и пилинги

Зимой стоит быть осторожными с отшелушивающими средствами.

"Частое использование агрессивных скрабов может повысить чувствительность и вызвать сухость кожи. Лучше выбирать мягкие скрабы или энзимные пилинги, которые более бережно очищают кожу", — рекомендует Лиана.

Забота о коже зимой требует внимательности, но результат того стоит. Используя эти советы, вы сможете поддерживать её здоровье и красоту даже в холодное время года, не забывая при этом о тренировках. Ведь уход за собой — это не только внешний вид, но и ваше внутреннее состояние.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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