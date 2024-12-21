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Секреты мужских стрижек: тренды, которые останутся с нами

3:29
Моя семья » Красота и стиль

Зимой важны не только уют и тепло, но и стиль. Мужские стрижки 2024 года делают акцент на практичность, удобство и индивидуальность. Каждая модель помогает выглядеть стильно без лишних усилий, сочетая классические решения с современными трендами. О главных прическах сезона рассказала стилист и мастер по коротким стрижкам Галина Тоторина.

мужчина
Фото: Freepik by javi_indy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина

Кроп с текстурой — лаконичный и стильный выбор

Стрижка с текстурой на коротких волосах выглядит стильно и немного небрежно. Выбритые виски и акцент на макушке делают образ мужественным и подходящим для мужчин, предпочитающих минимализм. Секрет популярности:

"Кроп особенно актуален зимой, так как его легко укладывать и он не требует много времени на уход. Эта стрижка добавляет объема даже тонким волосам и подходит для любого повседневного образа. Достаточно текстурирующего средства, чтобы форма держалась весь день", — делится Галина.

Классический андеркат — для смелых и стильных

Андеркат — стрижка с короткими боками и более длинными волосами на макушке — остаётся актуальной в любом сезоне. Она позволяет варьировать длину и укладку, а сам контраст между верхом и боками подчеркивает черты лица. Секрет популярности:

"Андеркат универсален и подходит для любой ситуации. Стрижка легко адаптируется под разные стили, от делового до вечернего. Зимой можно варьировать степень фиксации, что делает её ещё более удобной", — поясняет эксперт.

Удлиненный кефаль (mullet) — для креативных личностей

Кефаль, ставшая символом 80-х, сегодня вновь на пике популярности. Она ассоциируется с дерзостью и самовыражением. Секрет популярности:

"Этот стиль позволяет мужчинам проявить индивидуальность. В этом сезоне кефаль выбирают за свободу в укладке. Можно оставить волосы более естественными и небрежными, подчеркивая свою уникальность", — рассказывает стилист.

Классический бокс и полубокс — просто и элегантно

Бокс и полубокс — это классика, которая не выйдет из моды. Короткие пряди по бокам и чуть более длинные волосы на макушке делают стрижку удобной и элегантной. Секрет популярности:

"Эти стрижки не требуют сложного ухода и идеально смотрятся с зимней одеждой. Мужчины ценят их за лаконичность и универсальность, которая помогает всегда выглядеть безупречно", — объясняет Галина.

Природные локоны и кудри — естественная красота

Натуральные текстуры в тренде этой зимы. Мужчины с кудрями или волнистыми волосами стремятся сохранить их естественную форму, подчеркивая её легкой стрижкой. Секрет популярности:

"Природные кудри создают расслабленный образ, который не требует много ухода. Они отлично выглядят даже под шапками, а длинные локоны при минимальной укладке создают стильный и креативный образ", — говорит стилист.

Эти зимние тренды помогут каждому мужчине выбрать стрижку, которая подчеркнет его индивидуальность, но останется удобной и практичной. Главное — следить за волосами, использовать качественные средства для укладки и регулярно посещать салон для поддержания формы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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