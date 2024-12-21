3 вещи, которые делают очищение кожи настоящим искусством

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очистка кожи — это не просто смыть косметику и забыть об этом до следующего утра. На самом деле, за этим процессом скрывается целый ряд нюансов, которые могут существенно улучшить состояние кожи. Для правильного очищения важно знать физиологию и строение кожи, а также не бояться экспериментировать с методами. Косметолог Лиана Давыдова, с 12-летним стажем, делится с нами секретами, которые стоит попробовать.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Двойное очищение — секрет чистой кожи

Если вам кажется, что одно очищение — это достаточное средство для борьбы с загрязнениями, вы ошибаетесь. Двойное очищение — это как два эпизода сериала подряд, после первого не хочется останавливаться. На первом этапе убираются макияж и грязь, а второй — доводит кожу до настоящей чистоты. Важно помнить, что очищающие средства должны подходить вашему типу кожи.

"Не стоит использовать очищающее масло и пенку вместе бездумно — это может привести к раздражению. Лучше выбирать двухфазные продукты одного бренда, они работают синергично", — объясняет Лиана.

Паровая терапия для кожи: как не переборщить

Мини-сеанс паровой терапии на лице — это как маленькая медитация для кожи. Пар раскрывает поры, делая их более податливыми для очищающих средств, а сама кожа становится мягче и свежее. Но будьте осторожны: сидеть над паром слишком долго — не лучший вариант. Эту процедуру лучше проводить сразу после снятия косметики и перед следующими этапами ухода. Для дополнительного эффекта добавьте в воду травы — мяту или ромашку, но следите за температурой, чтобы избежать ожогов.

Ферменты — не так страшно, как кажется

Папаин и бромелайн — это натуральные ферменты, которые прекрасно справляются с удалением ороговевших клеток, не повреждая при этом здоровые ткани. В отличие от кислот, они гораздо мягче и не вызывают раздражений. С регулярным применением ферментные маски обеспечивают заметные результаты. Но будьте осторожны: не стоит делать фруктовые маски в домашних условиях без должных знаний, иначе это скорее приведет к кулинарным эффектам, чем к улучшению кожи.

Полотенце для лица? Лучше забудьте о нем!

Вы, наверное, часто вытираете лицо махровым полотенцем, но зря. Этот жест может лишить кожу влаги и даже вызвать раздражения. Лучше использовать мягкие одноразовые салфетки или ватные диски, которые гораздо деликатнее. Если же вам очень нужно полотенце, купите специальное для лица и меняйте его как можно чаще — это, как минимум, гигиенично.

Глиняные маски: как извлечь максимум из простого средства

Глина — настоящая находка для очистки кожи. Она вытягивает из пор все лишнее, подтягивает кожу и придает свежесть. Но будьте осторожны: не давайте маске высохнуть до конца, иначе рискуете увидеть на лице преждевременные морщины. Советы мастеров: увлажняйте маску во время нанесения, чтобы она оставалась активной и не высушивала кожу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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