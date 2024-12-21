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Простой трюк, который помогает сбросить килограммы без голодных диет

2:33
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Хотите сбросить лишний вес, но не готовы расставаться с любимой едой? На самом деле, это не так сложно, как кажется! Существует несколько простых и даже приятных способов, которые помогут вам худеть без страха от голода и сытных ужинов. Всё, что нужно — это немного хитрости и внимания к деталям.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Как худеть без отказа от вкусной пищи: секреты, которые работают

Секрет "умного" размера порций

Одно из самых простых, но эффективных решений — уменьшите размер тарелки! Это поможет создать иллюзию, что еды на тарелке больше, чем на самом деле.

"Но не стоит превращать тарелку в пирамиду из еды, важно соблюдать меру. Главное — получать удовольствие от пищи, выбирая разнообразные продукты, но в меньших порциях", — делится советами фитнес-тренер Наталья Романова.

Медленное питание — ключ к насыщению

Привычка есть быстро может привести к перееданию. Старайтесь есть медленно и тщательно пережевывайте пищу. Считайте, сколько раз вы пережевываете каждый кусок — не меньше 20 раз перед тем, как проглотить. Ваш мозг получит сигнал о насыщении и успеет вовремя остановить вас от лишних порций. Попробуйте положить вилку на стол, пока жуете, чтобы замедлить процесс.

Вода — ваш лучший помощник

Пейте стакан воды за 30 минут до еды. Это поможет не только улучшить пищеварение, но и уменьшить аппетит. Вдобавок, вода ускоряет обмен веществ. Если вам кажется, что вы голодны, возможно, вам просто не хватает жидкости.

"Питьевой режим помогает контролировать аппетит и поддерживает активный метаболизм", — советует Наталья.


Увеличьте физическую активность без спортзала

Физическая активность не обязательно должна быть в спортзале. Сделайте её частью повседневной жизни. Используйте лестницу вместо лифта, выходите из транспорта на одну остановку раньше, делайте зарядку утром. Эти небольшие изменения приведут к большому результату, не требуя много времени и усилий.

Не забывайте про сон

Недосыпание — главный враг вашей фигуры. Качественный сон регулирует гормоны, которые отвечают за аппетит. Высыпайтесь, и ваше тело будет функционировать намного эффективнее. Правильный режим сна и комфортный матрас — залог не только хорошего самочувствия, но и отличной фигуры.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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