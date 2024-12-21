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Зимой руки теряют влагу: как это предотвратить

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Зимой руки страдают особенно сильно — сухость, трещины, раздражения… И это неудивительно! В холодный период кожа теряет влагу гораздо быстрее, а мы не всегда уделяем должное внимание уходу. Посуду моем, убираем, готовим, а кожа рук остается без защиты. Но есть простые способы сохранить их увлажненными и красивыми.

Женские руки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женские руки

Как защитить руки зимой: советы от эксперта

Интенсивное увлажнение

Холодный воздух буквально "высасывает" влагу из кожи, делая её сухой и шершавой. Чтобы избежать этого, используйте питательные кремы с глицерином, маслами ши или кокоса после каждого мытья рук. Эти компоненты создают защитную пленку, которая помогает удержать влагу внутри. Не забывайте ухаживать и за кутикулой, чтобы предотвратить её пересыхание.

Косметолог Ирина Созинова рекомендует использовать парафиновые ванночки для рук, которые идеально подойдут для зимы. Парафин помогает увлажнить и смягчить кожу, создавая защитную пленку, улучшает кровообращение и облегчает боль в суставах. Это не только косметическая процедура, но и отличный способ расслабиться.

Защита от холода

Не забывайте о перчатках! Они — ваши лучшие союзники в холодное время года. Носите их всегда, когда выходите на улицу. Выбирайте перчатки из натуральных материалов, например, кожи или шерсти, которые не только защищают от холода, но и дают коже дышать.

Ночные маски

Вечером перед сном нанесите на руки плотный увлажняющий крем или масло, а сверху наденьте хлопчатобумажные перчатки. Это усилит эффект, позволяя активным компонентам лучше проникать в кожу. Утром ваши руки будут мягкими и увлажненными, как после салонной процедуры. Как отмечает Ирина Созинова, такой уход действует эффективно и на глубоком уровне.

Пилинг для рук

Регулярный пилинг помогает удалить омертвевшие клетки, сделав кожу гладкой и сияющей. Один раз в неделю используйте мягкий скраб. После процедуры обязательно нанесите питательный крем, чтобы успокоить и увлажнить кожу.

Увлажнение изнутри

Не забывайте пить достаточно воды! Влага изнутри так же важна для кожи, как и наружный уход. Также полезно включать в рацион продукты с омега-3 жирными кислотами (например, лосось или орехи), которые способствуют восстановлению и увлажнению кожи.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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