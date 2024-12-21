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Проблема сухих губ зимой: как выбрать эффективный бальзам

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Зимой губы подвержены постоянному воздействию холода и ветра, из-за чего кожа становится сухой и трескается. Именно в этот период косметичка без хорошего бальзама для губ превращается в неполную. Однако не все бальзамы одинаково эффективны. Какие компоненты должны быть в составе, чтобы средство действительно работало? На этот вопрос отвечает топ-визажист и преподаватель по макияжу Ксения Бохо.

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Основные компоненты бальзама для губ

Натуральные масла

Миндальное, ши и жожоба — это настоящие спасители для сухих губ. Чем больше натуральных масел в составе, тем больше увлажнения и питания получают ваши губы. Эти компоненты увлажняют кожу, делают её мягкой и гладкой.

Выжимки из целебных растений

Ромашка, календула, алоэ вера — растения, которые прекрасно снимают раздражение и успокаивают кожу. Особенно полезны, если ваши губы уже потрескались или воспалены.

Витамины А и Е

Не менее важные компоненты, обеспечивающие защиту и укрепление кожи губ. Витамины A и E ускоряют восстановление и предотвращают преждевременное старение кожи.

Пантенол и мед

Эти ингредиенты — настоящие помощники при сильных трещинах. Они обладают заживляющими свойствами, эффективно восстанавливая поврежденную кожу губ.

SPF

Этот компонент необходим не только летом, но и зимой. Он защищает губы от ультрафиолетового излучения, предотвращая их старение и повреждения от солнца, которое зимним днем может быть достаточно активным.

Воск (растительный или пчелиный)

Он необходим для смягчения кожи и улучшения её упругости. Воск образует защитную пленку, которая помогает удерживать влагу, не позволяя губам пересыхать.

Как выбрать идеальный бальзам

Выбор бальзама для губ — это не только вопрос вкусов, но и потребностей вашей кожи. Учитывайте, насколько ваши губы склонны к сухости или повреждениям, и подбирайте средство с учетом этих факторов. Если ваши губы часто трескаются, обязательно ищите бальзам с пантенолом и медом. Для защиты от холода и ветра подойдут продукты с воском и маслами.

Внимательно читайте состав и выбирайте тот бальзам, который будет эффективно ухаживать за вашими губами в зимнее время года.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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