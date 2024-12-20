Пять простых решений для наэлектризованных волос зимой

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Зимой волосы часто становятся электризованными, утратят блеск и выглядят тускло. Проблема становится особенно заметной в условиях сухого воздуха и морозов. Но есть хорошие новости — с этим можно бороться. Дарья Ходарева, эксперт по уходу за волосами, делится секретами, как избавиться от этой неприятности.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Причины наэлектризованных волос

1. Недостаток увлажнения

Зима — это время, когда воздух в помещениях становится очень сухим из-за отопления, а на улице мороз делает волосы более ломкими и уязвимыми. Если не увлажнять волосы должным образом, они начинают электризоваться, тускнеть и ломаться.

Что делать

Первое, на что стоит обратить внимание — это увлажнение. Вместо обычного бальзама выберите увлажняющее средство и используйте его после каждого мытья головы. Эти продукты помогают не только увлажнить, но и удержать влагу внутри волос, укрепляя их структуру.

Но этого будет недостаточно, если в вашем доме или офисе слишком сухо. Для этого стоит обзавестись увлажнителем воздуха. Напольные модели хорошо подойдут для дома, а для рабочего пространства можно выбрать компактный настольный вариант.

2. Регулярное трение волос

Зимой трение — это еще одна серьёзная проблема. Трение, которое возникает во время сушки или при контакте с одеждой, повреждает волосы, делает их тусклыми и ломкими. Особенно это заметно, когда волосы сухие и обезвоженные.

Как минимизировать трение

Используйте полотенце-тюрбан с пуговкой, чтобы не натирать волосы и избежать лишнего механического воздействия. Полотенце надежно фиксируется на голове, исключая любое трение. Идеальным вариантом станет полотенце из шелка и микрофибры. Оно быстро впитывает влагу, не повреждая структуру волос и разглаживая их чешуйки.

Влияние шапки на электризацию волос

Шапки — это еще один скрытый враг наэлектризованных волос. Плотно сидящие головные уборы создают дополнительное трение, что приводит к ещё большему повреждению волос. Чтобы уменьшить эффект, выбирайте шапки из мягких материалов и не забывайте, что они не должны плотно прилегать к голове.

Идеальные решения для зимнего ухода

Увлажняйте волосы — используйте бальзамы и увлажняющие маски.

Увлажняйте воздух — купите увлажнитель для дома или офиса.

Избегайте трения — используйте полотенца из шелка и микрофибры.

Выбирайте правильные шапки — мягкие, с хорошей посадкой.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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