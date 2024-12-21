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Пять основных ошибок в уходе за кожей лица зимой — их совершают почти все женщины

1:46
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В зимний период кожа особенно подвержена негативному воздействию холода, сухого воздуха и недостатка солнечного света. Чтобы защитить её от этих факторов, необходимо соблюдать определённые правила ухода.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки
  1. Одна из распространённых ошибок — нанесение уходовых средств непосредственно перед выходом на улицу. Это может привести к кристаллизации крема или сыворотки на коже, что ухудшит её состояние. Поэтому рекомендуется использовать средства ухода за 30-40 минут до выхода из дома.
  2. Вазелин также не является хорошим выбором для зимнего ухода за кожей. Он может привести к обезвоживанию и ухудшению состояния кожи. Вместо него следует использовать специальные кремы и сыворотки, предназначенные для защиты от холода и мороза.
  3. Несмотря на то что зимой количество солнечных дней сокращается, защита от ультрафиолетовых лучей остаётся актуальной. Средства с SPF-фактором должны быть в вашем арсенале круглый год, так как УФ-лучи могут проникать через облака и действовать на кожу даже в тени.
  4. Зимой кожа также страдает от сухого воздуха в помещениях из-за работы отопительных систем. Дополнительное увлажнение поможет защитить кожу от негативных последствий этого воздействия. Поэтому стоит использовать питательные маски и патчи в дополнение к обычному крему.
  5. В холодное время года кожа лица и так страдает от воздействия сухого воздуха, низких температур и ветра. Зачем же усугублять ситуацию и использовать агрессивные средства для ухода? Отдайте предпочтение более мягким продуктам для ухода за кожей.

 

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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