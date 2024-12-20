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5 шагов для замедления старения кожи после 30

3:04
Моя семья » Красота и стиль

После 30 лет кожа начинает стареть быстрее, чем до этого. Это заметно особенно на лице, где старение происходит в несколько раз быстрее, чем на других участках тела. Но не стоит паниковать — с правильным уходом можно не только замедлить этот процесс, но и сохранить молодость кожи на долгие годы.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Увлажнение — обязательный этап

Первое правило для поддержания кожи в хорошем состоянии — увлажнение. После 30 лет кожа начинает терять влагу быстрее, так как выработка коллагена замедляется. Как отмечает косметолог Лия Геворкян, увлажнение необходимо всем типам кожи, но подходить к выбору средств стоит индивидуально.

  • Для жирной кожи подойдут легкие сыворотки и эмульсии.
  • Сухая кожа нуждается в более плотных текстурах — кремах, которые сохранят влагу надолго.

Не забывайте увлажнять кожу каждый день, даже если у вас нет выраженных признаков обезвоживания — это предотвратит возрастные изменения в будущем.

Пилинг: за и против

Не стоит игнорировать пилинги — их следует проходить хотя бы раз в год. Сегодня косметологи предлагают щадящие процедуры, после которых кожа не шелушится и не требует длительного восстановления. Важно помнить, что абразивные скрабы с грубыми частицами — это не лучший выбор. Они могут повредить кожу, ускоряя процессы старения. Лучше отдавать предпочтение мягким химическим пилингам, которые обеспечивают более деликатный эффект.

Ретинол: ключ к молодости кожи

Если вам за 30, ретинол должен стать важной частью ухода. Это форма витамина А, которая значительно улучшает состояние кожи. Ретинол помогает избавиться от пигментации, выровнять рельеф и уменьшить следы от акне. Он обладает отшелушивающим эффектом и стимулирует выработку коллагена, что делает кожу более упругой.

Ферментированные продукты — секрет красоты изнутри

Что мы едим, напрямую влияет на состояние кожи. Одним из самых полезных для замедления старения являются ферментированные продукты. Кефир, йогурт, кимчи и другие продукты, прошедшие процесс брожения, укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье сердца, что в свою очередь сказывается и на внешности. Включите их в свой рацион и наслаждайтесь результатами не только снаружи, но и изнутри.

Как замедлить старение кожи без лишних усилий

  • Регулярное увлажнение кожи — ваш основной инструмент.
  • Пилинги и ретинол помогут ускорить обновление клеток.
  • Обратите внимание на ферментированные продукты, которые обеспечат внутреннюю поддержку для вашего здоровья и красоты.

Сохранение молодости кожи — это не только косметология, но и комплексный подход, включающий правильное питание и внимательное отношение к состоянию кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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