Мужчины не отстают — что в 2024 году предпочитал исправлять у пластических хирургов сильный пол

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2024 году наиболее востребованными пластическими операциями стали маммопластика, мужская липоскульптура и комплексные процедуры по гармонизации фигуры и омоложению. Об этом сообщил пластический хирург Владимир Зленко.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Пластическая хирургия мужчина

По его словам, среди мужчин всё более популярной становится липоскульптура, позволяющая создать рельефный живот, руки и плечи. Эта процедура проводится с использованием ультразвуковой липосакции по технологии High Definition, которая позволяет хирургу точно моделировать мышечные контуры. Однако эта операция подходит не всем пациентам, так как кожа должна быть достаточно эластичной, а мышцы должны прощупываться, уточняет Газета.Ru.

Маммопластика также остаётся одной из самых популярных операций, цель которой — достижение желаемого объёма и формы груди. Это может быть подтяжка, увеличение имплантами или собственным жиром, а также уменьшение груди.

Всё больше пациентов выбирают комплексные операции для коррекции фигуры и омоложения. Зленко отмечает, что если у пациента есть несколько проблем, требующих решения, например, коррекция живота после родов и удаление лишнего жира со спины, то за один раз можно провести абдоминопластику и липосакцию. Аналогично, для лица можно выполнить блефаропластику и лобно-височный лифтинг за одну операцию.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.





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