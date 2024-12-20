Необычный маникюр без гель-лака: пилка и пленка — новые фавориты

Не успели отпраздновать Новый год, как уже думаем, какой маникюр сделать в 2025? И стоит ли тратить время на сложные покрытия, когда можно обойтись более простым, но не менее стильным вариантом? Ответ — да! "Голые ногти" становятся всё более популярными, и это не просто тренд — это новая философия маникюра.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik Голый маникюр

Голые ногти: стиль и простота

Голые ногти, то есть маникюр без ярких покрытий, становятся настоящим хитом. Этот стильный и лаконичный вариант привлекает внимание минимализмом, но даже он может быть интересным и креативным, если добавить пару "фишек". Как отмечает Юлия Клементьева, инструктор по маникюру, клиенты все чаще просят маникюр, который:

не причиняет боль,

не травмирует ногти и кожу,

сохраняет аккуратный вид хотя бы неделю.

Все эти запросы отлично решает техника пилочного маникюра.

Что такое пилочный маникюр?

Пилочный маникюр выполняется без использования режущих инструментов, а только с помощью специальных пилок и бафов. Это позволяет избежать травм и повреждений, что делает процедуру безопасной даже для чувствительной кожи.

Основное преимущество этого маникюра — его атравматичность. Пилка нежно обрабатывает кожу, спиливая только сухую часть, не повреждая кутикулу. К тому же, при регулярном уходе (раз в 2-3 недели) процедура занимает всего 10-15 минут! Так, вы не только получите качественный маникюр, но и замедлите рост кутикулы, что в дальнейшем сократит время на обслуживание.

Пленочное покрытие: секрет креативного маникюра

Совместно с пилочным маникюром идеально смотрится пленочное покрытие — сверхтонкая пленка на клеевой основе, которая держится до двух недель. Пленки бывают разных цветов и дизайнов, так что вы всегда можете подобрать что-то под свой стиль. Преимущества:

Пленка легко наносится и безопасна для ногтей,

Отличный способ выделиться и добавить оригинальности,



Этот маникюр можно сделать даже дома!

И что приятно, пилочный маникюр с пленкой — это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на маникюр, но хочет выглядеть стильно и ухоженно.

Пилочный маникюр и пленки: как это сделать?

Для пилочного маникюра вам понадобятся:

апельсиновая палочка, пилка, баф и основа,

пленки, которые можно легко найти в магазинах.

Алгоритм выполнения процедуры прост:

Отодвиньте кутикулу с помощью палочки.

Нанесите пильную основу и обрабатывайте боковые валики.

Легкими движениями подпиливайте кутикулу, удерживая пилку под углом 90 градусов.

Придайте ногтям желаемую форму.

Пленочное покрытие наносится следующим образом:

Снимите защитную пленку с пленки и подберите размер для вашего ногтя.

Покройте ногти прозрачным лаком.

С помощью палочки аккуратно прижмите пленку к ногтю, расправив её.

Для завершения работы опиливайте края мягкой пилкой.

Домашний маникюр за 30 минут

Бонус этой техники — вы можете делать пилочный маникюр и наносить пленки прямо дома! Весь процесс займет не более 30 минут, а результат — маникюр, как из салона. И все это без дорогостоящих процедур и оборудования.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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