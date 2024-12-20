Необычный маникюр без гель-лака: пилка и пленка — новые фавориты

Не успели отпраздновать Новый год, как уже думаем, какой маникюр сделать в 2025? И стоит ли тратить время на сложные покрытия, когда можно обойтись более простым, но не менее стильным вариантом? Ответ — да! "Голые ногти" становятся всё более популярными, и это не просто тренд — это новая философия маникюра.
Голые ногти, то есть маникюр без ярких покрытий, становятся настоящим хитом. Этот стильный и лаконичный вариант привлекает внимание минимализмом, но даже он может быть интересным и креативным, если добавить пару "фишек". Как отмечает Юлия Клементьева, инструктор по маникюру, клиенты все чаще просят маникюр, который:
Все эти запросы отлично решает техника пилочного маникюра.
Пилочный маникюр выполняется без использования режущих инструментов, а только с помощью специальных пилок и бафов. Это позволяет избежать травм и повреждений, что делает процедуру безопасной даже для чувствительной кожи.
Основное преимущество этого маникюра — его атравматичность. Пилка нежно обрабатывает кожу, спиливая только сухую часть, не повреждая кутикулу. К тому же, при регулярном уходе (раз в 2-3 недели) процедура занимает всего 10-15 минут! Так, вы не только получите качественный маникюр, но и замедлите рост кутикулы, что в дальнейшем сократит время на обслуживание.
Совместно с пилочным маникюром идеально смотрится пленочное покрытие — сверхтонкая пленка на клеевой основе, которая держится до двух недель. Пленки бывают разных цветов и дизайнов, так что вы всегда можете подобрать что-то под свой стиль. Преимущества:
Пленка легко наносится и безопасна для ногтей,
Отличный способ выделиться и добавить оригинальности,
Этот маникюр можно сделать даже дома!
И что приятно, пилочный маникюр с пленкой — это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на маникюр, но хочет выглядеть стильно и ухоженно.
Для пилочного маникюра вам понадобятся:
Алгоритм выполнения процедуры прост:
Пленочное покрытие наносится следующим образом:
Домашний маникюр за 30 минут
Бонус этой техники — вы можете делать пилочный маникюр и наносить пленки прямо дома! Весь процесс займет не более 30 минут, а результат — маникюр, как из салона. И все это без дорогостоящих процедур и оборудования.
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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