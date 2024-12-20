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Никаких излишков: как создавать идеальные образы с украшениями в 2024

2:44
Моя семья » Красота и стиль

Задумались о том, какие украшения лучше носить в будущем году? Что стоит оставить позади, а что — безоговорочно носить? Стилист Асия Лаптева раскрыла основные антитренды, от которых стоит отказаться в 2024 году, чтобы ваш образ оставался актуальным и стильным.

Украшения
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Украшения

1. Много украшений на одной зоне

Когда речь идет о серьгах или колье, главная ошибка — это перегружать одну зону аксессуарами. Чрезмерное количество сережек на одном ухе или крупное украшение на шее делают образ перегруженным. Стилист рекомендует выбирать максимум три серьги на одно ухо и обязательно продумывать их гармоничное сочетание.

2. Масштабные цепи

Цепочки с крупными звеньями, которые стали популярны в последние несколько лет, отходят на второй план. Простой, но элегантный аксессуар в виде тонкой цепочки из драгоценного металла с минималистичной подвеской станет более уместным выбором в 2024 году. Этот тренд точно не будет в числе актуальных в новом году.

3. Разные комплекты украшений

Комбинировать украшения из разных комплектов — это решение, которое стоит забыть. Особенно это касается серьёзных подвесок и украшений с яркими акцентами, которые сложно вписать в один образ. Стилист советует отдать предпочтение одному качественному украшению на каждую зону. Это придаст образу сдержанность и изысканность.

4. Жемчуг — "на выход"

Жемчуг может выглядеть роскошно, но в излишках он способен добавить вам возраста. Если вы любите украшения с этим минералом, выбирайте их в минималистичном стиле. Массивные колье и браслеты, которые изобилуют жемчугом, лучше оставить в прошлом. Особенно в casual и деловом стилях жемчуг может смотреться неуместно. Вместо этого — выбирайте более нейтральные украшения с драгоценными камнями, такими как бриллианты, которые идеально подходят для любого образа.

5. "Серебряные" и "золотые" контрасты

Зачастую встречается стиль, где на одном теле можно увидеть и золотые, и серебряные украшения. Это тренд, который, скорее всего, утратит свою популярность. Лучше выбирать украшения одного металла, чтобы создать гармоничный образ.

В 2024 году минимализм и элегантность будут править миром аксессуаров. Чем меньше, тем лучше — это главный закон для украшений в будущем году.

Уточнения

Украше́ние Украшенье (от красота, красивый, красить; ст.-слав. краса; норм. hros — cлава) — бытовой, разговорный аналог научного термина декор.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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