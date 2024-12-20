Макияж, который подчеркнет вашу естественную красоту этой зимой

2:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой многие предпочитают избегать яркого макияжа, отдавая предпочтение натуральности и легким оттенкам. И в этом нет ничего удивительного: холодная пора года сама по себе диктует более спокойные, приглушенные цвета.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Макияж

Но как быть, если хочется подчеркнуть свою свежесть и нежность, не перебарщивая с косметикой? Макияж в стиле "Английская роза" — это идеальный выбор. Он придает лицу утонченность и элегантность, делая акцент на естественном сиянии кожи и легком румянце.

Этот стиль как бы подчеркивает ту самую красоту, которую мы часто недооценим, — светлую кожу, почти незаметный румянец и натуральный блеск губ. Как уверяет визажист Любовь Брусницына, основная цель — подчеркнуть природную красоту, избегая ярких или темных оттенков.

Макияж для розовой свежести: как его сделать

Основа для лица

Первый шаг — это легкий тональный крем или ВВ-крем, который выровняет тон кожи, не скрывая ее естественного сияния. Обратите внимание на консилер — он поможет скрыть темные круги или небольшие несовершенства. Важно не переборщить, ведь ваша цель — создать эффект здоровой, сияющей кожи.

Румяна

Лучше всего для этого макияжа подойдут кремовые розовые румяна. Нанесите их на яблочки щек, чтобы придать лицу живой, свежий вид. Добавьте немного хайлайтера на верхнюю часть скул — это придаст естественное сияние.

Глаза

Для век выберите тени нежных пастельных оттенков — персикового, розового или бежевого. Легкая линия коричневого или серого карандаша на верхнем веке подчеркнет глаза, не перегружая макияж. Один слой туши придаст ресницам объем, но сохранит естественность образа.

Губы

Помада или блеск в нежных розовых или персиковых оттенках идеально подходят для макияжа "Английская роза". Избегайте матовых текстур, отдавая предпочтение кремовой или блестящей текстуре, которая придаст губам здоровый вид.

Брови

Они должны выглядеть естественно, поэтому используйте карандаш или пудру на тон светлее вашего цвета волос. Аккуратно заполняйте пробелы и придавайте форму, чтобы брови гармонировали с образом.

Советы визажиста

Увлажняйте кожу перед макияжем, чтобы он лег ровно и выглядел свежо.

Используйте кисти для теней и румян, чтобы добиться мягкости нанесения.

Не забывайте увлажняющую помаду, которая придаст губам природный вид.

Экспериментируйте с оттенками розового, чтобы найти идеальный для вашего тона кожи.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.