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Идеальная кожаная юбка: с чем её носить в 2025 году

3:48
Моя семья » Красота и стиль

Кожаная юбка давно перешла из разряда смелых модных экспериментов в базу женского гардероба. Она прекрасно вписывается в образы для офиса, прогулок или даже вечеринок. Если в вашем шкафу уже есть кожаная юбка, но вы не знаете, с чем её сочетать, или планируете покупку, эти советы помогут вам создать стильные и практичные аутфиты.

юбка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
юбка

С чем носить кожаную юбку

1. С водолазкой

Элегантный и тёплый вариант для прохладных дней. Водолазки из тонкой шерсти или кашемира прекрасно стройнят силуэт. Базовые цвета, такие как чёрный, серый или бежевый, подойдут для создания универсальных образов. Для многослойности накиньте жакет или пальто, а обувь выберите в зависимости от случая: сапоги-трубы для элегантности или грубые ботинки для повседневного стиля.

2. С акцентной футболкой

Футболка с ярким принтом добавит вашему образу характер. Подберите дизайн с интересным рисунком или слоганом, чтобы сделать сочетание более запоминающимся. Юбка с глянцевой текстурой требует футболки из качественного хлопка.

3. С корсетом

Для создания эффектного образа комбинируйте юбку-карандаш с корсетом. Монохромные варианты придают элегантность, а контрастные сочетания добавляют драматичности.

4. С нарядной блузкой

Шёлковые или атласные блузки с объёмными рукавами и декоративными деталями подчеркнут женственность и стиль. Такое сочетание идеально подходит для деловых встреч или торжественных мероприятий.

5. С формальной рубашкой

Белая рубашка оверсайз создаёт универсальный офисный образ. Добавьте аксессуары, такие как тонкий кожаный ремень и структурированная сумка, чтобы завершить стиль.

6. С кардиганом

Объёмный кардиган крупной вязки — уютное решение, особенно в холодное время года. Носите его с кожаной юбкой для создания расслабленного образа в стиле преппи.

7. С жакетом оверсайз

Мужские жакеты с подплечниками — тренд, который придаёт кожаной юбке современный городской шик. Подберите клетчатый или шерстяной жакет для актуального образа.

Осень и зима: кожаная юбка в холодное время года

Осенью многослойность станет вашим лучшим другом: сочетайте юбку с колготками, гольфами, свитерами крупной вязки и тренчами. Зимой выбирайте утеплённые ботинки или сапоги, дополняя образ тёплыми свитерами и пальто.

Советы для разных моделей юбок

Мини-юбка: сочетайте с оверсайз-свитерами, жакетами и высокими сапогами.

Юбка-карандаш: отличный выбор для офиса или свидания. Дополняйте облегающим верхом и туфлями на каблуке.

Юбка миди: универсальный вариант, подходящий для любой обуви — от кроссовок до сапог.

Практические рекомендации

Учитывайте фактуру кожи: матовая — универсальная, глянцевая — требует простого верха.

Экспериментируйте с цветами: помимо чёрного, выбирайте бордовый, коричневый или другие оттенки.

Балансируйте пропорции: к облегающей юбке подбирайте свободный верх и наоборот.

Дополняйте аксессуарами: массивные цепи добавляют рок-н-ролла, жемчуг — элегантности.

Кожаная юбка — это не только модно, но и практично. Она легко подстраивается под ваш стиль, помогая выглядеть стильно в любой ситуации.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — "джубба" — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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