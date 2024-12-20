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Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите удивить окружающих на праздниках и в новом году, попробуйте обновить маникюр с акцентом на холодные тона. Ледяные оттенки, спокойные и изысканные, будут доминировать в дизайне ногтей как минимум до конца января. Подходит такой стиль как для обычного дня, так и для особых случаев.

Маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Маникюр

Что выбрать: омбре или френч?

В этом сезоне популярны минималистичные дизайны, но перед праздниками можно позволить себе немного яркости. Нейл-мастер Виктория Зайчикова рекомендует обратить внимание на два стильных варианта: омбре и френч.

  • Омбре — это мягкий переход от молочного или нюдового оттенка к более холодному цвету на кончике ногтя. Такой маникюр придаст праздничный вид, но будет выглядеть сдержанно.
  • Френч тоже в тренде, но акцент можно сделать на контрастных холодных оттенках, что сделает классический дизайн более свежим и актуальным.

Глиттер и холодные оттенки: сияние в новом году

Если хотите добавить маникюру немного блеска, выбирайте цветной шиммер. Особенно эффектно он выглядит на холодной базе. Но не переборщите — достаточно пары ногтей, покрытых сияющим декором, чтобы добавить изысканности.

Мелкий глиттер или эффект "битого стекла" отлично сочетаются с зимними холодными оттенками. Важно помнить, что с декором стоит быть осторожным, не перегружайте дизайн.

Матовый финиш: тренд зимы

Для любителей минимализма идеальным вариантом станет холодный матт. Матовый топ сам по себе привлекает внимание, поэтому не нужно использовать яркие цвета или дополнительные элементы декора. Лучше сделать акцент на индивидуальном дизайне каждого ногтя — это будет элегантно и стильно.

Градиент с втиркой: новая жизнь старого тренда

Еще один тренд, который стоит попробовать — градиентная втирка. Мягкие переходы от одного оттенка к другому делают маникюр не только актуальным, но и невероятно стильным. Такой дизайн идеально подходит для холодных тонов и создает элегантный образ.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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