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Пошаговый гид по подготовке кожи к макияжу

1:46
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Правильная подготовка лица перед нанесением макияжа — это залог его стойкости и безупречного вида. Уходовые процедуры позволяют сделать кожу гладкой, увлажнённой и готовой к нанесению косметики, обеспечивая более естественное и ровное покрытие. Рассмотрим основные этапы ухода, которые помогут добиться идеального результата.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Этап очищения

Перед макияжем важно очистить лицо от загрязнений и излишков себума. Для этого используйте мягкое средство для умывания, подходящее вашему типу кожи. Это поможет удалить остатки ночного ухода и подготовить лицо к следующим этапам. После умывания можно дополнительно использовать тоник для восстановления баланса кожи.

Увлажнение для гладкости

Хорошо увлажнённая кожа — основа стойкого макияжа. Выберите увлажняющий крем или гель, который подходит вашему типу кожи, и нанесите его лёгкими массирующими движениями. Убедитесь, что средство полностью впиталось перед следующим шагом.

Использование базы под макияж

Праймер или база под макияж создаёт гладкую поверхность, скрывая расширенные поры и мелкие несовершенства. Она помогает продлить стойкость макияжа и предотвращает появление жирного блеска. Нанесите небольшое количество средства на центральные зоны лица, равномерно распределяя его по всей поверхности.

Завершающий штрих

Чтобы макияж выглядел максимально естественно, убедитесь, что кожа полностью подготовлена. Перед нанесением тонального крема подождите несколько минут, чтобы все средства впитались.

Подготовка кожи к макияжу — это обязательный шаг для создания идеального образа. Следуйте этим простым правилам, чтобы ваше лицо выглядело свежим и сияющим в течение всего дня.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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