Как избавиться от мешков под глазами? Вот на что нужно обратить внимание

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Из-за чего появляются мешки под глазами

Мешки под глазами образуются из-за скопления жидкости или жировых отложений под ослабленной кожей.

Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Макияж глаз

Появление такого дефекта может быть обусловлено различными факторами.

Например, при стрессе, наследственности, недосыпании, а также при хронических заболеваниях, таких как аллергия или заболевания щитовидной железы.

Как убрать мешки под глазами с помощью питания

Мешки под глазами также могут появиться из-за вашего питания. Чтобы устранить дефекты внешнего вида, следует избегать или сократить потребление соленой, жареной, острой и жирной пищи. Например, чипсы, бургеры, картофель фри, рыба, пицца, соусы, консервы.

Кроме того, избегайте продуктов с высоким содержанием сахара. Это газированные напитки, соки, пирожные, шоколадные конфеты, печенье, выпечка и мороженое.

Сократив потребление соленой и сладкой пищи, вы улучшите состояние своей кожи. Также важно пить достаточное количество чистой воды и добавлять в свой рацион больше свежих овощей и фруктов. Кроме того, важно избегать стрессов и переутомления.

Расслабиться и избавиться от нервного напряжения помогут расслабляющие практики и физическая активность.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.



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