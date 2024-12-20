5 секретов, как сохранить молодость после 40

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Возраст — это не приговор. Даже после 40 лет можно сохранить свежесть и молодость. Главное — вовремя начать заботиться о себе. Как избежать нежелательных изменений в организме, которые наступают с возрастом? Врач-антиэйдж и фитнес-эксперт Леля Савосина поделилась своими секретами по уходу за собой и поддержанию красоты в зрелом возрасте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Простой уход за лицом

Основной секрет сохранения красоты лица после 45 лет — регулярные домашние процедуры. Леля Савосина советует выполнять несколько простых действий, чтобы замедлить процесс старения:

Упражнения для осанки и шеи. Они помогут сохранить четкий овал лица.

Посещения стоматолога. Правильный прикус предотвращает появление "брылей" — оплывших щек.

Лимфодренаж. Эти упражнения препятствуют образованию отеков.

Гидрогелевые маски. Используйте их 1-2 раза в неделю для увлажнения кожи.

Самомассаж лица. Это улучшает кровообращение и помогает поддерживать тонус.

Завершайте ужин за 3-4 часа до сна. Это поможет избежать утренних отеков.

Исключите алкоголь и курение. Эти вредные привычки старят кожу.

Если говорить о профессиональном уходе, то на возраст 45+ достаточно обойтись без инъекций. Лучше пройти процедуры, направленные на увлажнение и тонизацию кожи — маски, массажи и тейпирование. Также рекомендуется оксигенация — метод с использованием кислорода для обновления клеток кожи.

Правила ухода за здоровьем

Ключ к долголетию и хорошему самочувствию после 40 — это, прежде всего, активность. Даже десятиминутные упражнения в день улучшат ваше состояние. Начните с утренней зарядки, а затем добавляйте другие физические активности — прогулки, плавание или танцы.

Кроме того, важно следить за рационом. Постарайтесь исключить жирные, сладкие и острые продукты, а также алкоголь и курение. Включите в рацион больше овощей и зелени (400-500 г в день), а также рыбу и нежирное мясо.

Не забывайте про нормализацию сна. Для этого спите не менее 7-9 часов, и следите за качеством сна. Прогулки на свежем воздухе, отказ от кофе и гаджетов перед сном помогут вам лучше отдыхать.

Регулярные визиты к врачам — еще одно правило. Пройти диагностику и сдать анализы хотя бы раз в полгода поможет избежать скрытых заболеваний и своевременно выявить возможные проблемы.

Эмоциональное здоровье

Забота о себе — это не только физический уход, но и душевное состояние. После 45 лет особенно важно находить время для любимых дел, хобби, путешествий и отдыха. Не забывайте о своем эмоциональном состоянии, и тогда вы будете выглядеть молодо и счастливо.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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