Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выпады со штангой: польза, техника и распространённые ошибки
Путин оценил политику Центробанка
Может ли ходьба помочь преодолеть стресс и депрессию, как обещают учёные?
Чем заменить масло в бутербродах с икрой
Как избежать порчи чеснока в квартире: три способа хранения
Секреты выгодных покупок: как купить квартиру с 40% скидкой
Четырёхлетний сын Евгения Петросяна Ваган отправил письмо Деду Морозу
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Рекордные цены на кофе будут наблюдаться и в 2025 году

Этот способ похудения поможет быстро избавиться от лишнего веса без вреда и строгих ограничений

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Какой самый эффективный способ похудеть

Самый эффективный способ похудеть — через дефицит калорий. Диетологи считают, что это лучший способ похудеть. Вы можете попробовать уменьшить потребление калорий.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Однако важно отметить, что количество пищи следует уменьшать постепенно, следует быть осторожным, чтобы не переесть. Важно, чтобы порции были среднего размера.

Например, уменьшите потребление жирной и углеводной пищи. Также следует отказаться от сахара. Это выпечка, печенье, газированные напитки, консервы, фастфуд, соки.

Как ускорить метаболизм

Чтобы сбросить лишний вес, также важно улучшить обмен веществ. Поэтому нужно употреблять много белка во время еды. Это поможет вам чувствовать себя сытым и получать питательные вещества. Добавьте в свой рацион бобовые, курицу, индейку, кролика, морепродукты и рыбу.

Вы также должны выбирать тушение и приготовление на пару, а не жарку. Пейте больше воды. Постарайтесь отказаться от кофе, чая, сока, газированных напитков.  Отдавайте предпочтение чистой воде без каких-либо добавок.

Добавьте в свою программу тренировок высокоинтенсивные интервальные тренировки и не забывайте о силовых тренировках.

Проводите больше времени стоя, ходите на прогулки, занимайтесь йогой, фитнесом, бегом. Для нормализации обмена веществ подходит любая физическая активность.

Не отказывайтесь от жиров и добавляйте в свой рацион здоровые виды. Например, их можно получить из авокадо, куриных яиц, мяса, рыбы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Еда и рецепты
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний Аудио 
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T Олег Володин Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера Игорь Буккер
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Когда и как пересаживать орхидею: советы для начинающих
Как добиться рекордного урожая малины: соседи будут вам завидовать
От Камчатки до Карелии: Где покататься на снегоходах в декабре
Употребление энергетиков угрожает мужскому здоровью
Головокружение на тренировке: причины и первая помощь
Как распознать слабоумие у собаки: 4 тревожных признака
Ранняя зелень на участке: три идеи для урожая
На востоке Финляндии требуют компенсации последствий разрыва с Россией
Эксперты рассказали, куда можно поехать на февральские и мартовские праздники
Алексей Воробьёв назвал причину, по которой до сих пор не женат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.