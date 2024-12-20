Новый год без ошибок: что не носить и что выбрать для праздника

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Новый год — время чудес и волшебства, но не забывайте, что ваш наряд тоже должен быть волшебным. Подготовка к главному празднику года требует особого подхода, ведь важно не только встретить его с настроением, но и выглядеть на все 100%. Однако, как не ошибиться с выбором одежды?

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в чёрном комбинезоне

Персональный стилист и эксперт в области моды Марина Герман в интервью поделилась советами, как одеваться в Новый год, чтобы выглядеть стильно и актуально. Она предупреждает, что стоит избегать старомодных вещей и в первую очередь — дешевых материалов.

Не стоит повторять старые ошибки

"Платье, которое прилегает по фигуре, но выполнено из тонкой ткани с пайетками, выглядит дешево. Оно подчеркнет недостатки фигуры, и вряд ли будет использоваться в будущем. Лучше выбрать платье из плотной качественной ткани — оно будет выглядеть современно и идеально подойдет для других мероприятий, таких как вечеринки или свадьбы", — советует Марина.

Костюм — можно, но с нюансами

Не обошла вниманием стилист и костюмы. Если вы решите надеть его для встречи Нового года, важно учесть несколько важных моментов.

"Жакет не должен быть с рукавами три четверти, с пуговицами, которые их фиксируют. Это уже маркер устаревших фасонов. Сейчас в моде жакеты полной длины и с полными рукавами", — говорит эксперт.

Цвета года

Что касается актуальных цветов для новогоднего образа, то Марина Герман называет золотой и шоколадный мусс.

"Эти оттенки идеально подойдут для праздничных нарядов", — утверждает стилист.

Какие ошибки стоит избегать при выборе наряда?

Платья из дешевых и тонких тканей.

Ненадежные и устаревшие фасоны, такие как жакеты с короткими рукавами.

Платья и юбки, которые не соответствуют современным трендам.

Какие цвета лучше выбрать для новогоднего наряда?

Золотой.

Шоколадный мусс.

Так что, если хотите встречать Новый год не только с хорошим настроением, но и с правильным нарядом, подумайте о тканях, фасонах и цветах, которые актуальны в этом сезоне. Это поможет вам быть в центре внимания и не ошибиться с выбором, сообщает Радио 1.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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