Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная рыба для диеты и фигуры: в чем секрет
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД
Ушли одни — пришли другие: Путин заявил о взлёте отечественного бизнеса после ухода иностранных компаний из РФ
Тренер Ходырев объяснил пользу упражнения берёзка
Рассказываем, можно ли сажать разные сорта картофеля на грядке
Путин ответил на вопросы блогера-миллионника Влада Бумаги о замедлении YouTube
5 секретов, как сохранить молодость после 40
Новый этап в медицине: как российские учёные меняют подходы к лечению тромбозов

Новый год без ошибок: что не носить и что выбрать для праздника

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Новый год — время чудес и волшебства, но не забывайте, что ваш наряд тоже должен быть волшебным. Подготовка к главному празднику года требует особого подхода, ведь важно не только встретить его с настроением, но и выглядеть на все 100%. Однако, как не ошибиться с выбором одежды?

Девушка в чёрном комбинезоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в чёрном комбинезоне

Персональный стилист и эксперт в области моды Марина Герман в интервью поделилась советами, как одеваться в Новый год, чтобы выглядеть стильно и актуально. Она предупреждает, что стоит избегать старомодных вещей и в первую очередь — дешевых материалов.

Не стоит повторять старые ошибки

"Платье, которое прилегает по фигуре, но выполнено из тонкой ткани с пайетками, выглядит дешево. Оно подчеркнет недостатки фигуры, и вряд ли будет использоваться в будущем. Лучше выбрать платье из плотной качественной ткани — оно будет выглядеть современно и идеально подойдет для других мероприятий, таких как вечеринки или свадьбы", — советует Марина.

Костюм — можно, но с нюансами

Не обошла вниманием стилист и костюмы. Если вы решите надеть его для встречи Нового года, важно учесть несколько важных моментов.

"Жакет не должен быть с рукавами три четверти, с пуговицами, которые их фиксируют. Это уже маркер устаревших фасонов. Сейчас в моде жакеты полной длины и с полными рукавами", — говорит эксперт.

Цвета года

Что касается актуальных цветов для новогоднего образа, то Марина Герман называет золотой и шоколадный мусс.

"Эти оттенки идеально подойдут для праздничных нарядов", — утверждает стилист.

Какие ошибки стоит избегать при выборе наряда?

  • Платья из дешевых и тонких тканей.
  • Ненадежные и устаревшие фасоны, такие как жакеты с короткими рукавами.
  • Платья и юбки, которые не соответствуют современным трендам.

Какие цвета лучше выбрать для новогоднего наряда?

  • Золотой.
  • Шоколадный мусс.

Так что, если хотите встречать Новый год не только с хорошим настроением, но и с правильным нарядом, подумайте о тканях, фасонах и цветах, которые актуальны в этом сезоне. Это поможет вам быть в центре внимания и не ошибиться с выбором, сообщает Радио 1.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Еда и рецепты
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний Аудио 
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Садоводство, цветоводство
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД
Ушли одни — пришли другие: Путин заявил о взлёте отечественного бизнеса после ухода иностранных компаний из РФ
Тренер Ходырев объяснил пользу упражнения берёзка
Рассказываем, можно ли сажать разные сорта картофеля на грядке
Путин ответил на вопросы блогера-миллионника Влада Бумаги о замедлении YouTube
5 секретов, как сохранить молодость после 40
Новый этап в медицине: как российские учёные меняют подходы к лечению тромбозов
Настоящая или фальшивая? Простые способы проверить красную икру
Назван продукт, снижающий риск онкологических заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.