Как сделать стильный маникюр без помощи мастера? Простая инструкция из пяти шагов с секретным ингредиентом

Хочешь создать стильный маникюр, но нет времени или возможности пойти в салон? Тогда этот текст для тебя! Известный нейл-дизайнер Мэй Кавадзири делится секретами создания красивого маникюра в домашних условиях.
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Бордовый маникюр
Инструкция от известного нейл-дизайнера поможет вам создать стильный маникюр для новогодней ночи самостоятельно.
Шаг первый: подготовка ногтей.
Удалите старый лак, подравняйте и подпилите ногти.
Обработайте кутикулу специальным средством.
Отшлифуйте ногтевые пластины и обезжирьте их спиртом или ацетоном.
Шаг второй: нанесите базовое покрытие.
Нанесите два слоя базового покрытия на ногти, дайте им высохнуть.
Шаг третий: "загрунтуйте" ногти.
Нанесите на каждый ноготь один слой нюдового лака. Дайте ему полностью высохнуть.
Шаг четвёртый: добавьте акцент.
Используйте свои любимые тени для век или румяна. Втирайте пигмент в каждый ноготь круговыми движениями, начиная с середины пластины.
Создайте эффект омбре или сделайте французский маникюр, накрасив тенями кончик ногтя.
Если что-то пошло не так, исправьте ошибку ватной палочкой со спиртом или обычным ацетоном.
Шаг пятый: закрепите сделанное покрытие финишем.
Нанесите слой верхнего глянцевого покрытия.
Когда оно высохнет, воспользуйтесь маслом для кутикулы и кремом для рук.
Уточнения
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).