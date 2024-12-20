Как сделать стильный маникюр без помощи мастера? Простая инструкция из пяти шагов с секретным ингредиентом

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочешь создать стильный маникюр, но нет времени или возможности пойти в салон? Тогда этот текст для тебя! Известный нейл-дизайнер Мэй Кавадзири делится секретами создания красивого маникюра в домашних условиях.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовый маникюр

Инструкция от известного нейл-дизайнера поможет вам создать стильный маникюр для новогодней ночи самостоятельно.

Шаг первый: подготовка ногтей.

Удалите старый лак, подравняйте и подпилите ногти.

Обработайте кутикулу специальным средством.

Отшлифуйте ногтевые пластины и обезжирьте их спиртом или ацетоном.

Шаг второй: нанесите базовое покрытие.

Нанесите два слоя базового покрытия на ногти, дайте им высохнуть.

Шаг третий: "загрунтуйте" ногти.

Нанесите на каждый ноготь один слой нюдового лака. Дайте ему полностью высохнуть.

Шаг четвёртый: добавьте акцент.

Используйте свои любимые тени для век или румяна. Втирайте пигмент в каждый ноготь круговыми движениями, начиная с середины пластины.

Создайте эффект омбре или сделайте французский маникюр, накрасив тенями кончик ногтя.

Если что-то пошло не так, исправьте ошибку ватной палочкой со спиртом или обычным ацетоном.

Шаг пятый: закрепите сделанное покрытие финишем.

Нанесите слой верхнего глянцевого покрытия.

Когда оно высохнет, воспользуйтесь маслом для кутикулы и кремом для рук.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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